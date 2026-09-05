Pueden ser altos o bajos, pero ¿son mejorables nuestros impuestos?

El peso de los impuestos sobre la economía española, relación conocida como presión fiscal, se situó en 2024 en el 36,7% según datos de la OCDE, el segundo valor más elevado en la serie histórica de nuestro país. Los impuestos son necesarios para financiar gastos públicos fundamentales en nuestras sociedades -las pensiones, la sanidad o la educación, entre muchos otros-, pero sabemos que también generan unos costes en las economías. En efecto, pueden desincentivar inversiones empresariales, llevar a que las personas trabajen menos o destinar tiempo y recursos a entenderlos y aplicarlos.

En todo caso, como hemos dicho, son necesarios y deben garantizar la financiación del nivel de gasto público que la sociedad demande. Ahora bien, cuanto más elevada sea la presión fiscal, más importante es el diseño de los impuestos porque mayores pueden ser las distorsiones ocasionadas en la economía. Cómo son los impuestos en España, qué características podemos destacar o cómo evolucionan son algunas de las preguntas que nos podemos plantear.

Una opinión autorizada para responder a estas preguntas es la de los asesores fiscales, para quienes los impuestos son el foco diario de su profesión. Por este motivo, desde hace siete años, el Instituto de Economía de Barcelona, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, lanza una encuesta entre los economistas asesores fiscales del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), que incluye preguntas de actualidad, así como otras recurrentes. Cuatro son los elementos de actualidad que podemos destacar de la encuesta de 2026.

Cuatro aspectos

Primero, el IRPF establece un incentivo para que los propietarios de pisos que los alquilan como viviendas acepten alquileres más bajos, al tener que tributar por una parte del rendimiento neto, que puede llegar a ser únicamente del 10%. Al respecto, los asesores fiscales creen que la mayoría de los propietarios no tienen en cuenta estas reducciones al fijar el precio del alquiler. Poca efectividad, pues, puede tener tal medida o, igual, es cuestión de tiempo conforme se vayan produciendo la renovación de contratos.

Segundo, el impuesto sobre sociedades prevé una generosa deducción para que las empresas inviertan en I+D. Sin embargo, su regulación y aplicación es valorada por más del 75% de los asesores como sumamente compleja. Hay estudios que señalan que son las grandes empresas las que más se benefician de esta deducción, mientras que poco benefician a las pymes. Según la opinión de los asesores, la complejidad de su aplicación es una barrera de entrada para las pymes. Hay, pues, margen de mejora aquí, sujeto a una correcta aplicación de la deducción.

Cuanto más elevada es la presión fiscal, más importante es su diseño, porque mayores pueden ser las distorsiones

Tercero, para cerca del 60% de los asesores, las consultas sobre cambios de residencia fiscal hacia otros países o, dentro de España, hacia otras comunidades autónomas van en aumento. La competencia fiscal internacional y también dentro de España sigue siendo un tema que suscita el interés de los contribuyentes, aunque es cierto que en el caso nacional ha bajado algo en los últimos años. Es también importante destacar que, si bien estos cambios de residencia fiscal dentro de España pueden ser ficticios (según el 45% de los encuestados), también pueden llegar a ser reales (el 37%), esto es, gente que efectivamente cambia de lugar de residencia para ahorrarse, ellos o quizá sus herederos, impuestos.

Y, en cuarto lugar, está previsto que el año próximo entre en vigor un sistema de facturación electrónica impulsado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), conocido como VERI*FACTU, con el fin de mejorar el control sobre el cumplimiento, ya que permitirá hacer un seguimiento automático de las facturas emitidas y de los posibles cambios introducidos. Su aplicación será obligatoria para las empresas. El 66% de los asesores coinciden en señalar que permitirá reducir el fraude fiscal, pero más contundente aún resulta otra opinión: un 85% cree que supondrá un mayor coste indirecto de cumplimiento para las empresas. En efecto, las empresas tendrán que adquirir o adaptar sus programas de facturación, si no lo han hecho ya, lo cual supone un coste. Además, tendrán que adaptarse a su aplicación, lo que al menos en una primera fase también supondrá un mayor coste en tiempo de sus trabajadores. Haría bien la Administración tributaria en tener en cuenta este temor, por otro lado razonable, de las empresas.

Valoración global

Si estos son los cuatro aspectos más relevantes relacionados con temas de actualidad, las preguntas recurrentes de la encuesta nos permiten llegar a una valoración global sobre el sistema fiscal español. Cuando preguntamos acerca de su evolución reciente, un 56% de los asesores cree que los impuestos actuales son peores que los de hace cinco años, mientras que solamente un 4% cree que es mejor. Y cuando indagamos acerca de las causas principales de esta negativa evolución, la opinión es abrumadora: en torno al 99% coincide en señalar que son la interpretación de la normativa por parte de la Administración tributaria, la existencia de numerosos tratamientos especiales y la modificación continua de la normativa. Como vemos, los tres son motivos internos del sistema fiscal español, que dependen del legislador y de la Administración tributaria.

En una democracia es fundamental escuchar y tener presente la opinión de sus ciudadanos, también respecto a los impuestos. Ahora bien, es un tema complejo donde hay un importante componente técnico, por lo que también es importante considerar la opinión de los profesionales de la fiscalidad, no para tener más o menos impuestos, sino para tenerlos mejores; cuanto menos, intentarlo.