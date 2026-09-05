El envejecimiento proyecta un mercado de más de 1.000 millones de euros en Canarias

El envejecimiento de la población es un fenómeno inevitable. Hasta ahora, el debate se ha centrado principalmente en el impacto que tendrá la jubilación de las generaciones más numerosas: menos trabajadores, menos cotizantes y el reto de mantener un Estado del bienestar con una base de contribuyentes más reducida. Sin embargo, una persona que abandona el mercado laboral a los 65 años todavía tiene por delante dos o tres décadas de vida en las que seguirá generando actividad económica. Durante ese periodo, su aportación a la economía no desaparece, sino que cambia. Según las estimaciones de gasto en cuidados de larga duración, si Canarias asumiera un esfuerzo equivalente al previsto para España –en torno al 1,8% del PIB–, la factura asociada al envejecimiento podría superar los 1.000 millones de euros anuales en 2050.

El número de mayores de 70 años crecerá en Canarias un 64% hasta 2040, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este cambio demográfico suele analizarse desde la perspectiva del gasto público, por el aumento de la presión sobre las pensiones, la sanidad y los cuidados de larga duración. De hecho, tanto la Comisión Europea como la AIReF advierten de que el envejecimiento supondrá un importante esfuerzo para las cuentas públicas. En el caso de las pensiones, el gasto nacional pasaría del 12% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050.

Sin embargo, el envejecimiento también abre un nuevo escenario económico ligado al consumo, los servicios y las necesidades de una población sénior cada vez más numerosa. El impacto no se limita al aumento del gasto, sino que también afecta a la generación de actividad económica y empleo en sectores vinculados a la longevidad. Con un PIB de 58.145 millones de euros, Canarias afrontará un mercado creciente asociado a los cuidados. Si el Archipiélago asumiera un coste de atención de larga duración similar al del conjunto nacional (1,8% del PIB), la factura anual vinculada al envejecimiento podría superar los 1.000 millones de euros a mediados de siglo. La paradoja es que esta mayor demanda de profesionales llegará precisamente cuando se reduzca el número de personas en edad de trabajar, lo que convertirá la atención a los mayores en uno de los grandes retos económicos y laborales de las próximas décadas.

El envejecimiento será, por tanto, un desafío a nivel económico para las cuentas públicas al mismo tiempo que una oportunidad de desarrollo laboral. Uno de los sectores donde ya se empieza a notar este cambio es precisamente el principal motor de Canarias: el turístico. En este sentido, el turismo sénior se ha convertido en uno de los nichos con mayor potencial para las agencias de viajes del Archipiélago. Los jubilados no solo viajan más, sino que lo hacen con una mayor capacidad de gasto y con unas necesidades específicas que están obligando al sector a adaptar su oferta.

Evolución del turismo

Así lo explica el gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt), Francesco Delli-Paoli, quien señala que las empresas ya detectaban antes de la pandemia un cambio en el comportamiento de este colectivo. "El poder adquisitivo de los jubilados es mucho mejor. No es solo que tengan una mayor economía, sino que muchas de las grandes cargas, como hipotecas o coches, ya se han liberado y tienen más dinero para gastar", apunta. De esta manera, el envejecimiento no empobrece a España, la reorganiza. Es decir, hay menos ingresos fiscales del trabajo y el consumo, pero más riqueza acumulada y apenas gravada.

Aunque no existe un único perfil, Delli-Paoli apunta que el viaje sénior más habitual suele tener una duración aproximada de una semana, ya que muchos clientes prefieren no pasar demasiado tiempo fuera de casa. Los precios varían mucho en función del destino y del tipo de experiencia. Mientras los viajes nacionales pueden situarse en torno a los 700 u 800 euros otros productos como capitales europeas o cruceros fluviales pueden alcanzar los 1.200 o 2.000 euros.

La clave, insiste, está en que el cliente conozca desde el inicio qué incluye el paquete. "No quieren llegar a Suiza y tener que contratar después las excursiones. Desde la agencia saben que tienen todo incluido y perfectamente detallado en el programa", detalla. Así, el representante de Acavyt considera que la evolución del turismo de la población envejecida seguirá siendo positiva en los próximos años por el aumento del número de jubilados y la mejora de sus ingresos. Además añade: "Si continúa esa sensación de crecimiento en la pensión que tiene el cliente, favorecerá que dedique una parte importante de su presupuesto anual a viajar".

Y, ¿por qué es tan importante este sector de clientes? Básicamente porque no para de crecer. Las proyecciones del INE muestran que el Archipiélago no perderá población en términos absolutos, pero sí sufrirá un cambio profundo en su composición por edades para 2040. El crecimiento se concentrará en los grupos de mayor edad, mientras que las generaciones jóvenes y las franjas centrales de la vida laboral perderán peso.

La población menor de 30 años pasará de 633.830 personas en 2026 a 572.508 en 2040, lo que supone una reducción de 61.322 personas, un 9,7% menos. Esta caída implica una menor incorporación futura de trabajadores al mercado laboral y una base más reducida para sostener el relevo generacional. Pero el mayor cambio se producirá entre las personas mayores de 70 años. Este grupo pasará de 293.660 habitantes en 2026 a 481.938 en 2040, un aumento de 188.278 personas, equivalente a un crecimiento del 64,1%.

Actividad deportiva

Además del turismo, otros sectores empiezan a encontrar nuevas oportunidades de crecimiento gracias a la llamada economía ‘silver’, vinculada a una población cada vez más envejecida. Uno de ellos es el deportivo. Los centros de actividad física se han convertido en una de las opciones elegidas por las personas jubiladas, que disponen de más tiempo libre y apuestan cada vez más por mantenerse activas y cuidar su salud.

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En este contexto, instalaciones como la Ciudad Deportiva de Gran Canaria ya han desarrollado programas específicos para este colectivo, como ‘Actívate’, una iniciativa orientada a fomentar el ejercicio entre la población sénior. Los datos reflejan el peso creciente de este grupo. El 69,9% de los participantes en el programa tiene entre 61 y 80 años y, además, alrededor del 12% de los abonados de la Ciudad Deportiva son mayores de 65 años, una cifra que ha aumentado en los últimos años y que apunta a seguir creciendo.