Ni ‘farmear aura’ ni ‘six seven’: Pedro Sánchez anuncia 7.000 millones para vivienda y las medidas que afectan a los jóvenes canarios

Los jóvenes canarios se encuentran entre quienes más dificultades tienen para dar el paso de independizarse. El elevado precio del alquiler, la escasez de vivienda disponible y la presión del mercado residencial en las islas han convertido el acceso a un hogar en uno de los principales problemas de las nuevas generaciones.

En este contexto, el Gobierno central ha anunciado una inversión de casi 7.000 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un paquete de medidas que busca facilitar el acceso a una vivienda asequible.

El anuncio lo realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España, donde reconoció las dificultades que afrontan muchos jóvenes para acceder a un alquiler, encontrar un empleo estable o continuar sus estudios.

El Presidente del Gobierno incluso recurrió a algunos de los términos que se han popularizado en redes sociales entre los jóvenes, como ‘farmear aura’ o ‘six seven’, para lanzar un mensaje: no es necesario conocer todas las expresiones virales para entender los problemas que afectan a quienes empiezan su vida adulta.

“No necesito conocer qué es farmear aura o el six seven para saber que dejar medio sueldo en pagar el alquiler es un problema”, señaló el presidente.

Canarias, entre las comunidades donde más cuesta emanciparse

El problema de la vivienda tiene una especial incidencia en Canarias, donde miles de jóvenes encuentran dificultades para acceder a un alquiler acorde a sus ingresos.

El Archipiélago arrastra desde hace años una situación marcada por la tensión entre la elevada demanda residencial, el crecimiento del alquiler turístico en algunas zonas y la falta de vivienda asequible para residentes.

Esta situación ha retrasado la emancipación de muchos jóvenes canarios, que se ven obligados a permanecer más tiempo en el hogar familiar o a compartir vivienda ante la imposibilidad de asumir los precios del mercado.

El acceso a una vivienda digna se ha convertido así en una de las principales demandas sociales en las islas, especialmente en los municipios con mayor presión turística y donde los alquileres han experimentado un fuerte incremento.

7.000 millones para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

Dentro de los anuncios realizados por Sánchez destaca la inversión de casi 7.000 millones de euros para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El presidente defendió que la vivienda debe convertirse en una política de Estado y apostó por reforzar la intervención pública para aumentar la oferta residencial asequible.

Entre las medidas planteadas se encuentra también la defensa del parque público de vivienda y la intención de evitar que las viviendas de protección oficial puedan terminar en manos de grandes fondos de inversión.

Pedro Sánchez recordó que, si durante las últimas décadas se hubiera mantenido todo el parque de vivienda protegida construido, España contaría hoy con una cantidad mucho mayor de vivienda pública disponible.

La vivienda protegida y el alquiler, dos de las claves para los jóvenes

El Gobierno sostiene que el nuevo plan busca actuar sobre dos de los grandes problemas del mercado residencial: el acceso al alquiler y la falta de vivienda asequible.

Para los jóvenes, la dificultad no se limita únicamente al precio de la vivienda, sino también a la estabilidad laboral y a la capacidad de afrontar los gastos asociados a independizarse.

Durante su intervención, Sánchez defendió que las instituciones deben ofrecer respuestas a las preocupaciones reales de la juventud y evitar que sus problemas sean utilizados como herramienta de confrontación política.

“No necesito saber qué es un NPC para entender que una beca puede cambiar una vida”

El presidente utilizó otros ejemplos del lenguaje juvenil para insistir en que las instituciones deben comprender las preocupaciones de las nuevas generaciones.

“No necesito saber qué es un NPC para entender que una beca puede marcar la diferencia entre seguir estudiando o tener que renunciar a hacerlo”, afirmó.

También hizo referencia a la precariedad laboral y a las dificultades de muchos jóvenes que, pese a incorporarse al mercado de trabajo, continúan teniendo problemas para construir un proyecto de vida independiente.

El Consejo de la Juventud reclama condiciones para poder independizarse

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González, señaló que la confianza entre los jóvenes y las instituciones depende de que estas sean capaces de mejorar sus condiciones de vida.

Entre los principales retos situó el acceso a la vivienda, el empleo, la emancipación y la crisis climática.

En Canarias, donde la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, las futuras medidas del Plan Estatal de Vivienda serán clave para determinar si los jóvenes pueden encontrar nuevas oportunidades para quedarse en las islas y desarrollar su propio proyecto de vida.