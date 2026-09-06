La Gasolina 98 más barata de Las Palmas se encuentra en Gran Canaria por 1,349€ el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Hoy, domingo 6 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio PLENERGY, AVENIDA CARLOS V, 109, donde la Gasolina 95 está a 1,259€ el litro. La estación PETROPRIX de Ingenio en la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,259€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, tiene el gasoil a 1,429€ el litro. En Ingenio, Gran Canaria, la estación de servicio DISA CARRIZAL, CARLOS V (INGENIO km 1), ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 6 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la estación de servicio PLENERGY a 1,259€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, PETROPRIX, en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el litro está a 1,259€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Ingenio en AVENIDA CARLOS V, 109 tiene un precio de 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en acceso Aeropuerto de Lanzarote. En Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, la estación de servicio DISA AEROPUERTO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,539€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,437€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,437€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 6 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,385€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,439€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,439€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy domingo 6 de septiembre, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,349€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,349€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,394€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la BP LA HONDURA, que está a 1,515€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, domingo 6 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,289€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 1,439€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,387€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,419€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 6 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,439€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,439€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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