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Guayarmina Textil convierte la inclusión en industria real

La compañía canaria fabrica y personaliza prendas deportivas para clubes, colegios, eventos y competiciones

Guayarmina Textil

Guayarmina Textil / LP

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Renata Domingo

Detrás de cada equipación que salta al campo en un partido escolar o en una competición insular se esconde un trabajo que rara vez se ve. En el caso de Guayarmina Textil S.L., empresa asociada a ASINCA, ese trabajo tiene además una particularidad que la distingue dentro del tejido industrial canario: más del 70% de su plantilla está formada por personas con diversidad funcional certificada.

La compañía, de capital cien por cien canario, fabrica y personaliza prendas deportivas para clubes, colegios, eventos y competiciones. Su principal elemento diferenciador es la especialización en la técnica de sublimación fullprint, que permite desarrollar prendas completamente personalizadas con diseños propios adaptados a la imagen de cada cliente. Esa apuesta técnica le ha permitido consolidar un nicho de mercado propio en un sector cada vez más exigente, sin renunciar por ello a las técnicas tradicionales como la serigrafía y el bordado.

Guayarmina Textil

Guayarmina Textil / LP

El trabajo se articula en torno a dos marcas. Tetex Sportswear se orienta a clubes deportivos, eventos y competiciones, mientras que Tetex se centra en el sector educativo, con prendas adaptadas a la identidad corporativa de cada colegio. La filosofía de la casa es clara, la personalización no consiste en poner un nombre o un logotipo sobre una prenda, sino en crear un producto que represente la identidad de cada club, colegio o colectivo.

La sostenibilidad tampoco se limita al reciclaje. Los residuos textiles generados en el proceso de corte se clasifican por tipo de tejido y color y se trasladan a empresas especializadas para su transformación como materia prima de nuevos productos. La compañía trabaja además en proyectos de economía circular, incorporando fibras obtenidas a partir de plásticos recuperados y desarrollando iniciativas para que las prendas puedan volver al ciclo productivo una vez finalizada su vida útil.

Guayarmina Textil

Guayarmina Textil / LP

Su condición de Centro Especial de Empleo forma parte de la esencia de la empresa, que entiende la actividad industrial como una herramienta para generar oportunidades laborales y poner en valor las capacidades de las personas, sin perder de vista la sostenibilidad económica y la reinversión en tecnología.

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