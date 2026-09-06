Desde el 28 de agosto es oficial: los jubilados canarios podrán volver a trabajar y cobrar a la vez su pensión de la Seguridad Social

Ya ha comenzado una nueva etapa para miles de jubilados y autónomos españoles. El 28 de agosto entró en vigor el nuevo modelo de jubilación flexible, una medida que facilita la compatibilidad entre el cobro de una pensión de la Seguridad Social y el desarrollo de una actividad laboral por cuenta propia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Gracias a esta novedad, los jubilados que quieran regresar al mercado laboral tienen una nueva alternativa. La reforma de la jubilación flexible modifica las condiciones para compatibilizar ambos ingresos. Además, se añaden incentivos económicos para quienes decidan retrasar su vuelta al trabajo durante al menos seis meses.

Un grupo de jubilados conversa en una calle de Triana / Juan Carlos Castro

Esto no se trata de una modalidad nueva, sino de una reforma del sistema que ya existía. Hasta ahora, la jubilación flexible permitía a una persona que ya se había retirado volver a trabajar a tiempo parcial mientras cobraba una parte proporcional de su pensión. El cambio que entra en vigor hoy busca ampliar las posibilidades de compatibilidad y mejorar la cantidad que puede recibir el pensionista.

Jornadas de hasta el 80 % y más dinero de pensión

Una de las principales novedades afecta al tiempo de trabajo. Con la regulación anterior, la jornada debía situarse entre el 25 % y el 75 % de la jornada ordinaria. A partir de ahora, el margen pasa a estar comprendido entre el 33 % y el 80 %.

La regla básica se mantiene: cuanto mayor sea la jornada laboral, menor será la parte ordinaria de la pensión compatible. Así, quien vuelva a trabajar al 50 % de la jornada cobrará, como norma general, el 50 % de su pensión, además del salario correspondiente a su nuevo empleo.

Lucía Feijoo Viera

La gran diferencia está en los nuevos incentivos. Si el pensionista espera al menos seis meses desde que se jubiló antes de reincorporarse, podrá recibir un complemento adicional sobre la parte de pensión que mantiene compatible.

Los incentivos quedan establecidos de la siguiente manera:

Entre el 33 % y el 54 % de jornada: un incremento adicional del 15 % sobre la pensión compatible.

un incremento adicional del sobre la pensión compatible. Entre el 55 % y el 80 % de jornada: un incremento adicional del 25 %.

Además, la jubilación flexible introduce un cambio importante, porque el tiempo trabajado durante esta etapa continúa generando cotizaciones y la Seguridad Social vuelve a calcular su pensión teniendo en cuenta ese periodo adicional.

Estas nuevas cotizaciones son más beneficiosas para quienes se jubilaron sin haber alcanzado el porcentaje máximo de su base reguladora. El tiempo extra trabajado puede ayudarles a mejorar ese porcentaje.

Además, el sistema incorpora una garantía para evitar que el pensionista salga perjudicado. Si el nuevo cálculo derivado de las cotizaciones a tiempo parcial diera como resultado una pensión inferior a la que ya tenía reconocida, se mantendrá la cuantía más favorable, con las correspondientes revalorizaciones aplicadas durante esos años.

La pensión íntegra actualizada comenzará a cobrarse desde el primer día del mes siguiente al cese definitivo de la actividad laboral.