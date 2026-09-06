La Ley de Propiedad Horizontal lo prohíbe: las colchonetas, flotadores e hinchables no se pueden usar en la piscina de la comunidad en estos casos
Cada comunidad puede regular el uso de estos elementos cuando impidan disfrutar de la piscina al resto de vecinos
El final del verano se acerca, pero todavía hay muchos vecinos que desconocen cuáles son las normas que se deben cumplir en una piscina comunitaria. Después de muchas semanas de baño, aún hay conflictos relacionados con el comportamiento de algunos propietarios, el uso de determinados objetos o las molestias que pueden ocasionar al resto de residentes. Uno de los casos más habituales es el de los hinchables, cuyo uso puede estar limitado por las normas de la comunidad y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Pese a que la normativa no prohíbe de forma expresa los hinchables en las piscinas comunitarias, tampoco se pueden usar libremente. En primer lugar, cada comunidad de propietarios puede regular si se puede meter en la instalación.
Además, pueden existir leyes autonómicas o municipales sobre seguridad en piscinas que también limiten la utilización.
La comunidad puede establecer sus propias reglas
El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades fijar normas de régimen interno para regular la convivencia y el uso de los servicios y elementos comunes. Esto significa que una comunidad puede aprobar reglas específicas sobre el uso de la piscina y limitar o prohibir las colchonetas y otros hinchables, especialmente los de gran tamaño.
Una vez aprobadas, estas normas deben ser respetadas tanto por propietarios como por inquilinos. Si en los estatutos o en las normas internas no existe ninguna prohibición, el uso de un pequeño flotador o una colchoneta no queda automáticamente vetado. Sin embargo, este derecho tiene límites cuando afecta al resto de usuarios.
Otro artículo de la Ley de Propiedad Horizontal regula las molestias
El artículo 7.2 de la LPH prohíbe desarrollar actividades que resulten "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". Este precepto puede entrar en juego cuando el uso de un hinchable altera de forma evidente la convivencia.
Una gran colchoneta puede ocupar buena parte de una piscina pequeña, impedir que otros vecinos naden o provocar golpes y salpicaduras. En una instalación muy concurrida, también puede dificultar la movilidad de los bañistas.
La seguridad es otro factor importante. Algunos hinchables de grandes dimensiones pueden obstaculizar la visibilidad del fondo de la piscina, dificultando la vigilancia en caso de que se produzca una emergencia. Por este motivo, determinadas normas autonómicas o municipales, así como las instrucciones del socorrista cuando exista, pueden establecer restricciones adicionales.
Si un propietario usa estas colchonetas pese a la negativa del resto de vecinos, la comunidad puede realizar un requerimiento formal para exigir su retirada y, en casos persistentes y graves, recurrir al procedimiento de acción de cesación previsto en el artículo 7.2 de la LPH.
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