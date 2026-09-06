Verdú Artesanos: un cambio de posicionamiento "forjado a hielo"

Fue en 1953 cuando Verdú Artesanos abrió sus puertas en Dénia como una pequeña heladería familiar, negocio este que, más allá de la incorporación paulatina de nuevos productos, se había mantenido fiel a la filosofía de venta directa al público. Y así fue hasta hace cinco años, cuando decidió otorgar un cambio radical a su estrategia, apostando por el comercio online y por una comunicación basada en mostrar cómo elaboran sus helados y dulces y quienes están detrás de todo ello. El resultado no ha podido ser más demoledor, toda vez que en este tiempo la empresa ha triplicado su facturación, hasta situarse cerca de los dos millones de euros, gracias a una desestacionalización de su actividad que le permite vender a lo largo de todo el año.

Dos hermanos, Adrián y Álvaro Verdú, son los que están al frente del negocio que, como su propio nombre indica, tiene en la elaboración artesanal uno de sus grandes reclamos. "Empezamos hace 70 años, y con el tiempo hemos ido creciendo, ampliando nuestra gama de productos y adaptándonos cada temporada hasta llegar a la oferta que tenemos hoy", explica Adrián, quien añade que en cada temporada elaboran productos diferentes. Según sus palabras, "en verano hacemos helados y granizados, en invierno llegan los alvaritos, los turrones, los panettones y los roscones, en Pascua monas, panous, minipanous, trenzas y cabassets, y para fechas especiales, como el Día de la Madre, siempre lanzamos una tarta de edición limitada. Además, durante todo el año elaboramos fartons, galletas y pasteles".

Toda una gama que cuenta con una gran aceptación, resaltan ambos hermanos, porque "seguimos haciendo las cosas de forma artesanal y cuidando mucho la calidad de los ingredientes". Una filosofía a la que se suma la elaboración de opciones sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, "para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros productos", enfatizan.

Pero, ¿cuál fue el motivo que les llevó hace cinco años a dar un volantazo y llevar a cabo un cambio de estrategia? Según explica Adrián, "nos dimos cuenta que Verdú tenía mucho potencial más allá del verano. Hasta entonces mucha gente nos conocía por los helados, pero queríamos que también pensaran en nosotros el resto del año, motivo por el que empezamos a ampliar la gama de productos, apostamos por la tienda online y trabajamos la comunicación para dar a conocer todo lo que hacemos".

Adrián y Álvaro Verdú en las instalaciones de la heladería en Dénia. / Información

Los responsables de la firma señalan que ese cambio de posicionamiento, como ellos mismos dicen, forjado a hielo, no fue sencillo. Pero era básico, subrayan, que la gente entendiera que son más que una heladería. Por eso, insisten, la comunicación se basó en mostrar lo que hacen, cómo lo hacen y quién lo hace. En convertir a ambos hermanos en protagonistas que trabajan en la artesanía, en la familia y en la cercanía. Y en unir esa tradición con modernidad a través del humor, del desenfado, de los códigos habituales en redes sociales y cuidando detalles como el packaging.

"Tener en tu casa de Madrid los productos que te hace Álvaro, el artesano de pueblo donde veraneas, es una propuesta de valor que mucha agente aprecia y busca" señala Adríán, quien añade que "en Madrid hay miles de heladerías y pastelerías, pero esta es de Dénia, la hacen dos hermanos y sus productos están muy buenos, Y eso nos hace diferentes, porque hacemos sentir bien a la gente".

Y los resultados del cambio de estrategia, de la mano de la agencia Sapristi, han sido más que reconfortantes, toda vez que Verdú Artesanos ha pasado de facturar 465.000 euros a los casi dos millones con los que espera cerrar este ejercicio. Todo ello en un contexto en el que los helados, que acaparaban antes casi el 100 % de las ventas, suponen ahora mismo el 20 %. Y no porque su comercialización haya decrecido, sino porque ha aumentado de manera exponencial la de los productos de pastelería. La firma, asimismo, ha alcanzado los 30 empleados en una dinámica igualmente al alza.

Desestacionalizar

Adrián destaca que se han superado los objetivos planteados inicialmente, logrando desestacionalizar el negocio y mantener la actividad durante todo el año. Una prueba de ello es que diciembre ya supera a agosto en ventas. "La verdad es que la apuesta ha dado muy buenos resultados. Cada vez nos conoce más gente, hemos conseguido llegar a clientes de toda España gracias a la tienda online y las ventas han ido creciendo año tras año", remarcan.

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El cambio de estrategia le ha servido a Verdú Artesanos, además, para convertirse en la gran triunfadora de los premios MIA 2026, organizados anualmente por el Club de Marketing del Mediterráneo. Por un lado, el Mejor Premio MIA y, por otro, el MIA Marketing B2C. Unos galardones que para ambos hermanos han supuesto una gran alegría. "Al final es un reconocimiento a todo el trabajo que llevamos haciendo durante los últimos años y nos hace mucha ilusión que se valore el esfuerzo que hay detrás. Además, demuestra que una empresa familiar y artesanal de Dénia puede competir con grandes marcas si hay una buena estrategia y mucho trabajo", concluyen.

Fuente: Información