Lo que el viento se llevó: una comunidad multa con 129 euros a una propietaria después de que su bolsa de basura acabara en la calle

En Canarias, donde la convivencia en comunidades de vecinos forma parte del día a día de miles de residentes, pequeños conflictos relacionados con las zonas comunes pueden acabar generando grandes disputas.

Desde el uso de piscinas hasta obras sin permiso o problemas con los residuos, la gestión de los espacios compartidos es uno de los asuntos que más enfrentamientos provoca entre propietarios.

Un caso ocurrido en Arizona (Estados Unidos) ha vuelto a poner el foco en uno de esos conflictos habituales: una bolsa de basura que termina fuera del lugar previsto y una comunidad que decide sancionar a la propietaria.

La mujer recibió una multa de 150 dólares (unos 129 euros) después de que una bolsa que había dejado junto a un contenedor lleno acabara en la calle arrastrada por el viento.

La situación plantea una pregunta que también puede surgir en muchas urbanizaciones de Canarias: ¿puede una comunidad de propietarios multar a un vecino por dejar basura fuera del contenedor?

Una bolsa de basura, un recibo y una multa de 129 euros

La protagonista del caso, una madre soltera que vive de alquiler en una comunidad de viviendas en Arizona, explicó al medio local Arizona’s Family que intentó depositar una pequeña bolsa de papel procedente de una cena para llevar, pero el contenedor estaba completamente lleno.

Ante la falta de espacio, decidió dejarla junto al depósito. El problema llegó cuando el viento desplazó la bolsa hasta la calle y en su interior apareció un recibo con sus datos personales, lo que permitió identificarla.

La comunidad consideró que había incumplido las normas internas y decidió imponerle un cargo económico de 150 dólares, aunque la afectada defendió que se trataba de una situación puntual provocada por un contenedor desbordado.

Una vecina tira la basura en un contenedor de la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz / LPR

La comunidad le pidió que guardara la basura hasta que hubiera espacio

Según explicó la vecina, la respuesta que recibió fue que, si el contenedor estaba lleno, debía volver a llevar la bolsa a su vivienda y esperar hasta que hubiera espacio suficiente para depositarla correctamente.

La mujer consideró excesiva la medida y aseguró que no era una persona que acostumbrara a dejar residuos fuera de los lugares habilitados.

“Soy una persona muy limpia y respeto las reglas”, defendió, al señalar que el problema fue que el contenedor no tenía capacidad para aceptar más bolsas.

¿Qué pasaría en Canarias?

En Canarias, una situación similar tendría importantes diferencias respecto al caso estadounidense. Las comunidades de propietarios españolas no funcionan igual que las asociaciones vecinales estadounidenses, conocidas como HOA, que cuentan con sistemas internos de sanciones más habituales.

En España, incluida Canarias, una comunidad de propietarios no puede imponer multas económicas de forma libre a un vecino por cualquier incumplimiento. Las sanciones relacionadas con el abandono o depósito incorrecto de residuos corresponden normalmente a los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales de limpieza.

Por tanto, si un residente dejara una bolsa de basura fuera de un contenedor en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, la posible sanción dependería de la normativa municipal y de la actuación del Ayuntamiento, no de una multa automática de la comunidad.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal?

La Ley de Propiedad Horizontal establece que los propietarios deben respetar las instalaciones generales de la comunidad y hacer un uso adecuado de los elementos comunes.

El artículo 9 de esta norma recoge, entre otras obligaciones, el deber de respetar las instalaciones generales y evitar causar daños o molestias al resto de propietarios.

Además, el artículo 7 establece límites para las actividades que puedan resultar molestas, insalubres, nocivas o perjudiciales para la comunidad.

Sin embargo, la ley no convierte a las comunidades en organismos sancionadores como una administración pública. Es decir, una junta de propietarios no puede crear una multa económica por su cuenta simplemente porque un vecino incumpla una norma interna.

Lo que sí puede hacer la comunidad es requerir al propietario que cese una conducta perjudicial, reclamar daños ocasionados o acudir a los tribunales si existe un incumplimiento que afecte a los intereses comunes.

La basura, un problema creciente en las ciudades canarias

El caso llega además en un momento en el que la gestión de residuos se ha convertido en uno de los grandes retos de los municipios canarios.

La implantación de las nuevas tasas de residuos, obligatorias para las administraciones locales, ha puesto el foco en el coste de recoger y tratar la basura, así como en la importancia de reducir prácticas como dejar bolsas fuera de los contenedores o abandonar enseres en la vía pública.

Imagen de los contenedores de basura de la calle Touroperador Matkatala, en Maspalomas. / LP/DLP

En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, los ayuntamientos recuerdan que los residuos deben depositarse siempre dentro de los contenedores habilitados y que existen canales específicos para la retirada de objetos voluminosos.

Una bolsa arrastrada por el viento terminó convirtiéndose en un conflicto vecinal en Estados Unidos, pero la situación abre una cuestión que también afecta a muchas comunidades en Canarias: dónde termina la responsabilidad individual de un vecino y dónde empieza la capacidad de actuación de una comunidad de propietarios.