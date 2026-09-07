El absentismo laboral provoca la pérdida de casi 12.000 jornadas diarias en Canarias sin baja médica

El absentismo laboral no relacionado con bajas médicas equivale en Canarias a la pérdida diaria de casi 12.000 jornadas completas, según se desprende de los últimos datos de Adecco y de la Encuesta de Población Activa (EPA). La patronal reclama medidas ante un problema que considera estructural y responsabiliza a la Administración pública de la duración, a su juicio excesiva, de muchas incapacidades temporales. «Tenemos un problema muy serio», alertan los empresarios.

Canarias presentó durante el primer trimestre del año la segunda tasa de absentismo laboral más elevada de España, con un 9,4% de las horas pactadas, solo por detrás del País Vasco, donde alcanzó el 9,9%, de acuerdo con el Informe trimestral sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales de The Adecco Group Institute. La mayor parte de las ausencias registradas en las Islas, un 8,1%, se correspondió con procesos de incapacidad temporal, es decir, que tenían respaldo médico. Mientras, el 1,3% restante obedeció, por tanto, a otras causas no vinculadas a una baja médica, de modo que ese 1,3% sería el absentismo laboral propiamente dicho.

Las Islas, entre los territorios con mayor incidencia

Aplicado a los 914.700 asalariados que contabilizó la EPA en Canarias durante el primer trimestre de 2026, ese 1,3% representa el equivalente a 11.891 trabajadores ausentes durante una jornada completa, una cifra que puede redondearse en unas 12.000 jornadas laborales perdidas cada día sin que medie una incapacidad temporal. Este cálculo no significa que sean necesariamente 12.000 personas distintas las que dejen de acudir diariamente a su puesto, ya que la tasa de absentismo se obtiene a partir del porcentaje de horas pactadas que finalmente no se trabajan. Las ausencias parciales o de distinta duración se convierten así en jornadas completas equivalentes.

Tampoco implica que todas esas horas respondan a faltas injustificadas. El absentismo no asociado a una incapacidad temporal puede incluir permisos retribuidos, responsabilidades familiares, maternidad y paternidad, conflictividad laboral u otras ausencias previstas legalmente o acordadas con la empresa. Con todo, las cifras sitúan a Canarias entre los territorios con mayor incidencia del fenómeno y muestran una diferencia notable respecto al conjunto del país. España cerró el primer trimestre con una tasa de absentismo del 7,6%, casi dos puntos por debajo del Archipiélago, mientras que las bajas médicas representaron 5,9 puntos del total nacional.

Por sectores

Por sectores, la industria registró en Canarias el porcentaje más elevado, con un 9,6% de las horas pactadas, seguida muy de cerca por los servicios, con un 9,5%. Esta última actividad concentra una parte fundamental del empleo insular e incluye ramas de especial relevancia para la economía canaria, como el turismo y el comercio. La construcción presentó una tasa inferior, aunque también elevada, del 7,8%.

Los datos se encuentran asimismo muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Adecco recuerda que en el primer trimestre de 2019 la tasa de absentismo en España se situaba en el 5,4%, más de dos puntos por debajo del registro nacional actual. El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, atribuye esta evolución principalmente a la incidencia y duración de los procesos médicos. “La presión sobre el absentismo sigue explicándose por la incidencia y duración de los procesos de baja médica, vinculadas al envejecimiento de la población ocupada, al peso creciente de la salud mental y a la duración media de la incapacidad temporal”, señala.

La Administración pública

Ante esta situación, el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha situado a la Administración pública como una de las principales responsables de que Canarias mantenga niveles tan elevados, especialmente por su papel en la gestión y el control de las bajas médicas. “Tenemos que preguntarnos por qué se producen tantas bajas, cuánto duran y por qué Canarias mantiene cifras tan elevadas”, ha afirmado Alfonso, quien sostiene que “hay una gran responsabilidad de la Administración pública, que es la que controla la mayoría de esas bajas”.

El dirigente empresarial considera que el problema no puede analizarse únicamente desde el comportamiento de los trabajadores o la organización interna de las compañías. A su juicio, también es necesario revisar el funcionamiento del sistema sanitario y los mecanismos de prevención y salud laboral. Uno de los principales obstáculos, según Alfonso, reside en el tiempo que transcurre entre el inicio de una incapacidad y el regreso efectivo del trabajador a su puesto. En ese periodo intervienen el diagnóstico, el acceso al tratamiento, la rehabilitación y la evaluación necesaria para autorizar la reincorporación. “Los tiempos de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reincorporación al puesto de trabajo no son óptimos ni están en la línea de lo que esperamos a través de las cotizaciones que pagamos”, ha advertido.

La productividad

Para el presidente de la patronal tinerfeña, el elevado absentismo tiene consecuencias directas sobre la productividad y la competitividad de las empresas, pero sus efectos también recaen sobre las propias plantillas. Cuando no se sustituye a la persona ausente, sus tareas deben ser asumidas con frecuencia por otros integrantes del equipo, lo que incrementa la carga de trabajo y puede generar nuevas situaciones de desgaste.

Alfonso considera que Canarias afronta “un problema muy serio” que no responde a una circunstancia puntual, sino que tiene carácter “estructural”. Por ello, reclama que los diagnósticos realizados durante los últimos años se traduzcan en actuaciones concretas para reducir tanto la incidencia como la duración de las ausencias. “Ya está bien de buenas palabras” y de “buenos diagnósticos”, ha manifestado el dirigente empresarial, para quien las soluciones planteadas “no se están ejecutando”.

Los datos dibujan, en definitiva, dos dimensiones diferentes del absentismo en Canarias. Por una parte, las bajas médicas concentran el grueso de las horas no trabajadas y equivalen a alrededor de 74.000 jornadas completas diarias. Por otra, ese 1,3% no relacionado con incapacidad temporal supone la pérdida de casi 12.000 jornadas adicionales. En conjunto, el 9,4% de absentismo equivale a cerca de 86.000 jornadas completas cada día entre la población asalariada de las Islas, aunque bajo esa cifra conviven causas médicas, permisos reconocidos y otras modalidades de ausencia de distinta naturaleza.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife