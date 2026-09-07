Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo fiestas del Pino 2026Apuñalado en TeldeTiempo en CanariasRéplica de un EurofighterUD Las PalmasRabo de gatoEntrevista a Fernando ClavijoTriaje menores migrantes Canarias
instagramlinkedin

SEGÚN UN INFORME DE WTW

Las empresas prevén incrementos del 3% en los salarios en 2027

La media se sitúa hasta el 2,8%, dos décimas menos que la mediana, al incorporar a las empresas que no tienen alzas previstas

Manifestantes durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT convocan la movilización anual bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’ para reivindicar el fin de la precariedad laboral y la subida de los salarios. 01 MAYO 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 01/05/2026. Fernando Sánchez;category_code_new

Manifestantes durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT convocan la movilización anual bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’ para reivindicar el fin de la precariedad laboral y la subida de los salarios. 01 MAYO 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 01/05/2026. Fernando Sánchez;category_code_new / Fernando Sánchez / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Mejías

Jaime Mejías

Las empresas españolas mantendrán la prudencia a la hora de actualizar los salarios en 2027. Así se desprende del 'Estudio sobre Planificación Salarial 2026', elaborado por la consultora WTW. Según los resultados, la mediana del incremento previsto se sitúa en el 3%, mientras que el promedio desciende ligeramente hasta el 2,8%, al incorporar también a las compañías que no prevén ningún aumento salarial.

Las cifras muestran que las empresas cada vez son más selectivas a la hora de elevar los salarios, apostando por las subidas selectivas y sostenibles. De esta forma, las compañías buscan preservar su competitividad en el mercado laboral sin incrementar significativamente sus costes estructurales. Asimismo, el percentil 75 se sitúa en torno al 3,3%, lo que confirma una elevada concentración de las previsiones alrededor del 3%.

Ana Arnau, directora senior de Compensación e Inteligencia de Datos en WTW España, considera que el cambio de estrategia de las empresas españolas está en línea con la tónica internacional. “A pesar de que las previsiones de incremento salarial se mantienen estables, las empresas están adoptando un enfoque cada vez más preciso en la gestión de la retribución. El foco ya no está únicamente en cuánto incrementar los salarios, sino en cómo dirigir esas inversiones hacia las capacidades, perfiles y colectivos que resultan críticos para la estrategia y el crecimiento del negocio”, sostiene.

La retribución más allá del salario

Los datos corroboran también que, al asignar los incrementos, las compañías también están poniendo foco en la equidad por género, en el marco de la implantación de la Directiva sobre Transparencia Retributiva. Más allá de la retribución fija, las organizaciones están explorando otras palancas para gestionar las presiones inflacionarias y reforzar su competitividad en el mercado laboral, como la mejora de la experiencia del empleado o el desarrollo de la formación.

Asimismo, las diferencias entre sectores son moderadas, aunque algunos presentan previsiones de crecimiento salarial superiores a la media, donde destacan los sectores de tecnología/media/telecomunicaciones, software, farmacia y seguros. Por su parte, ámbitos como banca, servicios profesionales o industrial muestran incrementos alineados con la tendencia promedio general del mercado español.

En otro orden, la estabilidad también se observa entre colectivos profesionales. Las previsiones de incremento, en mediana, se mantienen en torno al 3% para directivos, mandos, profesionales y personal de soporte, reflejando una aproximación relativamente homogénea a la actualización de estructuras salariales en los distintos niveles organizativos.

Noticias relacionadas y más

El entorno del 3%

De este modo, a medida que las organizaciones buscan equilibrar la competitividad externa con la sostenibilidad de los costes laborales, los resultados del estudio apuntan a que los incrementos salariales seguirán moviéndose en el denominado “entorno del 3%” durante los próximos años, salvo cambios significativos en las condiciones económicas o del mercado laboral. Los factores que se espera que sean más decisivos son la inflación y el aumento de los costes de la cadena de suministro. Además, la gran mayoría de las organizaciones participantes en el estudio prevén mantener su plantilla en los próximos 12 meses, excepto en banca, seguros y tecnología, donde se esperan movimientos en este sentido.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ONU alerta por un potente El Niño: qué es el fenómeno climático que preocupa al mundo y mira a Canarias
  2. La réplica de un Eurofighter llega a Las Arenas para acercar la cultura de defensa a la población
  3. Siempre es siempre': este barrio de Las Palmas de Gran Canaria convierte una pared en el recuerdo del piloto Jéremy Bernet
  4. ¿Puede Canarias vivir una crisis como la de Ceuta?
  5. Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
  6. Es oficial en el BOE: la ayuda que paga hasta el 100% del alquiler y 300 euros extra al mes a este colectivo vulnerable
  7. Si vas caminando a Teror por El Pino, esto te interesa: regalan chalecos, linternas y mochilas a los peregrinos
  8. El Gobierno de Canarias declara la alerta por altas temperaturas en Gran Canaria desde este lunes

Ayuso carga contra un Gobierno "cobarde" que no sabe "ni quién entra" en Ceuta pese a estar "en alerta antiterrorista"

La pre-romería del Pino de Teror: el rito del Castañero Gordo

El Servicio Canario de la Salud integra las funciones de miCitaPrevia y miHistoria en miSCS

El Servicio Canario de la Salud integra las funciones de miCitaPrevia y miHistoria en miSCS

Canarias afronta el martes Día del Pino con temperaturas de hasta 40 grados y alerta por calor en Gran Canaria

Canarias afronta el martes Día del Pino con temperaturas de hasta 40 grados y alerta por calor en Gran Canaria

Felisa Navarro Araña celebra sus 100 años y se convierte en nueva vecina centenaria de Mogán

Felisa Navarro Araña celebra sus 100 años y se convierte en nueva vecina centenaria de Mogán

Nueva Canarias exige explicaciones de los 500 millones en acuerdos derivados de la moratoria turística

Nueva Canarias exige explicaciones de los 500 millones en acuerdos derivados de la moratoria turística

La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para Kichi, exalcalde de Cádiz

La Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para Kichi, exalcalde de Cádiz

Las Palmas de Gran Canaria adjudica la explotación del quiosco Churruca, en Las Canteras

Las Palmas de Gran Canaria adjudica la explotación del quiosco Churruca, en Las Canteras
Tracking Pixel Contents