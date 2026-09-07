La factura de la electricidad registra precios negativos por primera vez en la historia

Cobrar por encender la luz. Eso es lo que le ocurrió este fin de semana a ocho millones de consumidores domésticos. Son los usuarios acogidos a la tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que verán cómo el precio de la electricidad de sus facturas se situará por debajo de cero euros durante cuatro horas el sábado y cinco el domingo. En total, fueron nueve horas en las que, por primera vez, estos consumidores no tendrán que pagar por la electricidad consumida, sino que el precio resultó negativo y, por tanto, les sale ‘a devolver’.

Según los datos de Red Eléctrica, el sábado 5 de septiembre, entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde, el precio de la electricidad de la factura regulada se situó en terreno negativo, entre los -4 y los -10 euros por megavatio-hora (MWh). El domingo, los precios negativos se prolongaron durante cinco horas y oscilaron entre los -8,57 euros por MWh de las diez de la mañana y los -1,52 euros por MWh de las tres de la tarde. A este coste de la electricidad solo habría que añadir el IVA del 21% y el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%.

Lo sucedido este fin de semana es distinto a lo ocurrido en otras ocasiones en las que se han registrado precios negativos en el mercado mayorista, que es el lugar en el que compradores y vendedores negocian el precio de producir electricidad para cada hora del día siguiente y donde pueden darse precios por debajo de cero cuando hay mucha oferta y poca demanda, algo que ocurrió por primera vez el 31 de marzo de 2024 y que cada vez es más habitual sobre todo en primavera, con el auge de la generación fotovoltaica en las horas centrales del día.

Los precios del mercado no se trasladan de forma directa ni en la misma cuantía a la factura del consumidor regulado sino que hay que sumar otros muchos conceptos que hacen que el precio final que se paga por la energía haya resultado siempre positivo, a pesar de que la referencia del mercado haya sido negativa. Lo excepcional de este fin de semana es que es el precio final que afecta al usuario de tarifa regulada excluyendo los impuestos el que por primera vez se ha situado por debajo de cero. El usuario del mercado libre no se ve afectado, ya que tiene un precio acordado con la comercializadora que no depende de los cambios del mercado.

Nueva fórmula

La explicación de esta anomalía tiene que ver con la forma en la que se calcula el coste de la electricidad que se aplica a la tarifa PVPC, según explica el analista independiente en mercado eléctrico, Francisco Valverde, y el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, José Luis Sancha. Desde 2024 ya no depende exclusivamente del precio diario del mercado eléctrico sino que se combinan dos referencias: el precio diario y el precio de los mercados a futuro. Y a eso se une que este año, por primera vez, el precio a futuro tiene más peso que el diario. Representa el 55% del cálculo, frente al 45% que corresponde al precio diario.

A diferencia del precio diario, esta referencia es fija y no cambia en función de la hora del día, de forma que si el precio de los mercados a plazo es muy bajo, el coste final puede llegar a ser negativo si coincide con horas en las que el precio diario también ha resultado reducido. Y eso fue lo que ocurrió este fin de semana. El sábado el coste de los mercados a plazo fue de -35,19 euros durante todo el día, pero durante cuatro horas el coste de la subasta diaria se situó entre 3,20 y 7,73 euros, mientras que el resto de la jornada marcó precios entre 17 y 222 euros, que junto con otros componentes hicieron que el resultado final fuera superior a cero.

En concreto, uno de las variables que más suele impactar son los peajes y cargos, que son los costes regulados que se incluyen en la factura para pagar las redes de electricidad o cuestiones de política energética, como las primas a las renovables o la deuda por el déficit de tarifa, y que al tratarse de un fin de semana fueron también bajos y se situaron en 3,29 euros por MWh. El domingo, el coste de los mercados a plazo fue similar y durante cinco horas el mercado diario fue inferior al euro y el resto de la jornada marcó referencias de entre 20 y 244 euros por MWh.

Puede volver a repetirse

El precio a futuro no procede de un único producto, sino de una cesta de productos con distintos horizontes temporales. El 10% corresponde al producto mensual, el 36% al trimestral y el 54% al anual, lo que hace que no sea descartable que esta situación pueda volver a repetirse durante los próximos fines de semana. “En agosto todos los días el componente de mercados a plazo fue negativo, algo que no se había dado nunca. Y en septiembre anticipo lo mismo. Todos los días con un ajuste negativo pueden producir que el precio horario en horas central del día salga negativo para los consumidores de PVPC si se dan circunstancias similares a las del pasado fin de semana”, anticipa el profesor José Luis Sancha.

Pero más allá de esta situación excepcional, la incorporación de los valores a plazo abarata el precio de la factura para los consumidores regulados en situaciones como la actual, en la que el mercado diario se ha disparado debido a la guerra de Irán, y hace lo contrario cuando el mercado está muy bajo. “El peso del componente anual se calculó en 2025, cuando nadie tenía prevista la guerra en Irán y su impacto sobre el Estrecho de Ormuz, que ha disparado el precio de la electricidad en los últimos meses”, explica Francisco Valverde. En concreto, según Valverde, ese coste anual se situaría en unos 60 euros, similar a la media del mercado mayorista el año pasado (65,52 euros) pero la mitad que el del mes de agosto (118,25 euros), mientras que el trimestral, calculado en junio para los tres meses siguientes, se situó en 82 euros. El mensual en 125 euros.