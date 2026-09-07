El Gobierno estrena su portal de alquiler asequible sin oferta en Canarias

Canarias se queda, por ahora, fuera del estreno del nuevo "Idealista público" del Gobierno. El Ejecutivo presentó este lunes el portal de Casa 47, la empresa estatal de vivienda que pretende centralizar la búsqueda y adjudicación de alquileres asequibles en España. La oferta inicial reúne 816 viviendas entre las dos primeras convocatorias. De ellas, 645 corresponden al último proceso y proceden de Sareb, el conocido como "banco malo". Se encuentran repartidas entre Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Asturias. Las otras 171 ya habían sido ofertadas anteriormente en Vigo, distintos municipios valencianos y en Mieres. La ausencia del Archipiélago no será necesariamente permanente, el Gobierno prevé incorporar otras 1.500 viviendas "muy pronto" y actualizar la oferta cada trimestre a medida que aumente el parque gestionado por Casa 47.

La empresa estatal parte, además, con una cartera considerable para ampliar su actividad. Está prevista la incorporación progresiva de 40.000 viviendas procedentes de Sareb y unos 2.400 suelos con capacidad para levantar otras 55.000, además de patrimonio procedente de ministerios como Defensa, Interior y Hacienda.

El portal funciona de manera similar a los buscadores inmobiliarios privados: permite consultar la ubicación, características y renta de los inmuebles y comprobar cuáles se ajustan a las circunstancias del solicitante. Para acceder se establecen, entre otros requisitos, límites de ingresos y, con carácter general, no disponer de otra vivienda en propiedad. Las adjudicaciones se realizarán mediante sorteo ante notario y los alquileres no podrán superar el 30% de la renta mensual disponible de la unidad de convivencia.

Aunque Canarias se queda fuera de esta primera oferta, Casa 47 sí tiene planes para las Islas. La empresa estatal proyecta 56 viviendas de alquiler asequible en Las Palmas de Gran Canaria, una actuación que aún se encuentra sobre el papel y que, por tanto, no forma parte de las viviendas que ya pueden solicitarse a través del nuevo portal.