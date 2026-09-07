Hacienda lo confirma: heredar una vivienda o dinero no siempre obliga a pagar impuestos a la Agencia Tributaria si pasa este plazo

Las herencias siempre son un verdadero quebradero de cabeza para muchas familias, porque cuando una persona fallece y deja una vivienda, un terreno u otros bienes, sus herederos tienen que afrontar varios trámites y en algunos casos, pagar impuestos a Hacienda. Sin embargo, existe un plazo a partir del cual la Agencia Tributaria ya no puede reclamar esas cantidades si no ha actuado dentro del tiempo establecido.

Tanto el Impuesto de Sucesiones como la plusvalía municipal por una herencia tienen un periodo inicial de seis meses para presentar la declaración. A partir de ahí, comienza el plazo de prescripción. En las sucesiones, la normativa fija seis meses para las adquisiciones por fallecimiento, mientras que la ley de la plusvalía municipal establece el mismo período para las transmisiones por causa de muerte, prorrogables hasta un año.

Los herederos tienen cuatro años y seis meses para no pagar impuestos

La Ley General Tributaria establece un plazo de prescripción de cuatro años para que la Administración pueda determinar una deuda tributaria. Además, el artículo 67 aclara que para ese caso, el cómputo comienza al día siguiente de terminar el plazo que tenía el contribuyente para presentar la declaración, es decir, no tras el fallecimiento.

Por eso, si no se produce ninguna interrupción válida, el plazo total puede alcanzar los cuatro años y seis meses desde la muerte. El Impuesto de Sucesiones sigue actualmente estas reglas generales, ya que su propia ley remite a la Ley General Tributaria para la prescripción.

Esta carta de Hacienda puede cambiarlo todo

Aunque hayan pasado cuatro años y medio, no significa que automáticamente que el impuesto esté prescrito en cualquier circunstancia. El plazo puede interrumpirse por actuaciones de la Administración realizadas con conocimiento formal del heredero, así como por reclamaciones o recursos en determinados casos. Cuando la prescripción se interrumpe, el contador vuelve a empezar.

También hay que tener cuidado con las prórrogas. En este tributo, el periodo inicial de seis meses puede ampliarse otros seis meses cuando se solicita dentro del plazo previsto. En ese supuesto, el cálculo cambia porque el plazo para presentar el impuesto se alarga y, con él, el momento desde el que empieza a contar la prescripción.

Por eso, antes de dar por prescrita una herencia conviene comprobar la fecha exacta del fallecimiento, el plazo de presentación, las posibles prórrogas y cualquier notificación recibida. Solo cuando no haya ninguna circunstancia que haya interrumpido o alterado el cómputo podrá hacerse valer la prescripción frente a Hacienda o el ayuntamiento y dejarás de tener responsabilidades con la Agencia Tributaria.