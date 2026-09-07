Es oficial: los canarios que vivien de alquiler se pueden ahorrar hasta 760 euros de las mensualidades de todo el año

Los alquileres son cada vez más habituales, y muchos inquilinos no saben que les pueden devolver parte de su mensualidad en la Declaración de la Renta del próximo año. Los expertos fiscales recomiendan comprobar todos los datos antes de presentar el IRPF, ya que aplicar correctamente las deducciones disponibles puede suponer un importante ahorro para muchas familias. Así lo explica el asesor fiscal José Ramón López en uno de sus vídeos.

La Agencia Tributaria confirma que el antiguo beneficio estatal quedó limitado a quienes tenían un contrato firmado antes del 1 de enero de 2015 y cumplían las condiciones del régimen transitorio. Sin embargo, el asesor insiste en que hay deducciones autonómicas de "900, 1.200, 1.500 o incluso varios miles de euros".

Jóvenes buscan alquileres / Toni Losas / MED

Canarias está entre las comunidades que cuentan con deducciones autonómicas relacionadas con el alquiler de la vivienda habitual. Por eso, un inquilino no debería descartar automáticamente esta posibilidad por haber firmado su contrato después de 2015.

Así funciona la deducción por alquiler en Canarias

La ventaja permite deducir el 24% de las cantidades abonadas durante el año con un límite 740 euros por contribuyente o de 760 euros cuando la persona que presenta la declaración tiene menos de 40 años o 75 años o más.

Para beneficiarse de esta rebaja fiscal hay que cumplir varios requisitos:

La vivienda debe ser realmente la residencia habitual del contribuyente. La normativa considera como tal aquella en la que se reside durante más de un año. No superar los 46.455 euros en una declaración individual. En tributación conjunta, el límite se eleva hasta 61.770 euros. Lo pagado por el alquiler debe superar el 10% de las rentas obtenidas durante el año. Las ayudas públicas recibidas específicamente para pagar el alquiler que estén exentas del IRPF deben tenerse en cuenta al calcular la cantidad sobre la que se aplica la deducción.

Para obtener la rebaja fiscal, el inquilino debe poner en la Renta el NIF del propietario, la referencia catastral de la vivienda y el importe anual que ha pagado por el alquiler. La normativa canaria condiciona expresamente la aplicación de la deducción a que se facilite esta información.

Se pueden revisar declaraciones anteriores

Los inquilinos tienen suerte, porque no siempre está todo perdido por no haber incluido la deducción en la declaración correspondiente.

Como recuerda el asesor, existe un plazo para solicitar la rectificación de declaraciones anteriores y reclamar cantidades que no se aplicaron correctamente. El derecho a solicitar la devolución prescribe a los cuatro años, aunque el cómputo concreto depende de cada declaración y del tipo de procedimiento utilizado.

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La posibilidad de recuperar dinero depende de que el contribuyente cumpliera las condiciones que exigía su comunidad autónoma en cada ejercicio. La recomendación de José Ramón es revisar las declaraciones de los últimos ejercicios y comprobar las deducciones disponibles en la comunidad donde estaba situada la vivienda.