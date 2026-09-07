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Ya es oficial en la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios ya no pueden poner su vivienda como piso turístico sin permiso de la comunidad

Desde abril de 2025, quien quiera iniciar una actividad turística en una vivienda situada en una comunidad de propietarios necesita contar previamente con la autorización de los vecinos

Las comunidades pueden vetar a un propietario que quiere poner su vivienda para alquiler turístico

Las comunidades pueden vetar a un propietario que quiere poner su vivienda para alquiler turístico / Shutterstock

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los propietarios de viviendas en comunidades de vecinos han visto como se limita su capacidad para destinar sus inmuebles al alquiler en determinados casos. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite que la comunidad pueda prohibir o condicionar el alquiler turístico o temporal de un inmueble, una medida que refuerza el control de los vecinos sobre este tipo de actividad en su edificio.

El Gobierno de España aprobó en abril de 2025 este gran cambio del del artículo 7.3 de la LPH que da más poder a las comunidades de vecinos. De esta manera, el Ejecutivo pretende reforzar el mercado inmobiliario, haciendo que los propietarios pongan su vivienda en alquiler de larga estancia, para que las familias puedan acceder a una vivienda propia donde residir.

Jóvenes viendo en una inmobiliaria anuncios de viviendas, casas y pisos en alquiler (o venta), especialmente escasos para universitarios.

Jóvenes viendo en una inmobiliaria anuncios de viviendas, casas y pisos en alquiler (o venta) / Marta G. Brea

Además, las comunidades de vecinos pueden evitar vecinos molestos que entren en su edificio y estén pocos días, pudiendo llegar a generar malestar entre el resto de residentes. Sin ese acuerdo, no puede obtenerse el número de registro necesario para desarrollar la actividad.

Los vecinos necesitan reunir el 60% para dar permiso

El permiso no se consigue con una simple votación por mayoría. El artículo 17.12 de la LPH exige el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que además deben representar tres quintas partes de las cuotas de participación. Esa misma mayoría sirve para limitar o poner condiciones a la actividad.

La comunidad también puede aprobar que los pisos turísticos paguen hasta un 20% más en las cuotas mensuales. Los acuerdos adoptados con estas nuevas reglas no tienen efectos retroactivos. Esto último es importante porque no significa que todos los pisos turísticos existentes hayan quedado prohibidos. La propia LPH permite que quienes ya ejercían legalmente la actividad antes de la entrada en vigor de la reforma puedan continuar en las condiciones establecidas por la normativa turística.

La comunidad puede exigir que el piso turístico cese

Si un propietario comienza a explotar una vivienda con fines turísticos sin haber conseguido antes la autorización exigida, el presidente de la comunidad puede exigirle que termine inmediatamente con la actividad. El artículo 7.3 contempla este mecanismo y permite acudir posteriormente a los tribunales si el propietario no obedece.

Pese a esto, hay una diferencia fundamental, porque esta nueva obligación de pedir permiso afecta al alquiler turístico, no al alquiler de temporada tradicional por motivos como trabajo o estudios. La reforma de la LPH se refiere a la actividad turística definida por la normativa de la comunidad autónoma propia, no a cualquier alquiler por unos meses.

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Por tanto, quien quiera destinar ahora una vivienda a piso turístico debe mirar primero qué dicen los estatutos de su comunidad, comprobar la normativa turística aplicable y, sobre todo, conseguir el acuerdo necesario antes de empezar. Sin esta autorización, iniciar una nueva actividad turística en la vivienda es ilegal.

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