El precio de la vivienda en Canarias encadena casi 12 años de subidas

El precio de la vivienda en Canarias lleva casi doce años sin registrar una caída. La última vez que el coste de comprar una casa se abarató en las Islas en términos interanuales fue en el tercer trimestre de 2014. Desde entonces, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha encarecido sin descanso año tras año. Esta tendencia se ha percibido de forma clara en el bolsillo: desde aquel último descenso, hace ya más de una década, comprar una vivienda en las Islas se ha encarecido un 99,3%, es decir, que casi se ha duplicado. "Evidentemente, los precios seguirán subiendo", explica Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), "pero también hemos notado que se van, de alguna manera, moderando". Crecen, sí, pero a menor ritmo.

Los últimos datos trimestrales, entre abril y junio, reflejan que los precios aumentaron un 3,3% en Canarias respecto a los tres primeros meses de 2026. El avance llega después del fuerte repunte del 4,5% registrado entre enero y marzo y eleva al 8% el encarecimiento acumulado desde que comenzó el año. La casa que en enero costaba 100.000 euros, por ejemplo, hoy ya cuesta 108.000. Si la comparación se amplía a los últimos doce meses, la subida interanual alcanza el 11%. El principal problema continúa siendo el desequilibrio entre las dos partes claves de cualquier mercado: "Hay mucha demanda a la hora de comprar y nos encontramos con un mercado en el que hay muy poca oferta", explica Martín. Incrementar el número de inmuebles disponibles sería una de las vías para contener esa escalada, sin embargo, advierte de que poner nuevas casas en el mercado requiere tiempo y superar ciertos obstáculos: desde la disponibilidad de suelo urbano viable hasta los retrasos en las licencias, pasando por el incremento de los costes durante todo el proceso. "Construir una vivienda no son doce meses", resume.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda se incrementó un 12,2% respecto al mismo trimestre de 2025, 1,2 puntos más que en Canarias. En lo que respecta al trimestre anterior, la media nacional avanzó un 3,4%, apenas una décima por encima del 3,3% de las Islas, y acumula una subida del 7% entre enero y julio, frente al 8% del Archipiélago. De esta forma, el encarecimiento se ha extendido por todo el país, aunque en unas comunidades autónomas se ha dejado sentir más que en otras. Asturias, por ejemplo, encabezó las subidas interanuales en el segundo trimestre, con un 15%, seguida de Castilla y León (14,8%), Aragón (14,6) y Murcia (14,4). En el extremo contrario aparecen Navarra (9,5%), País Vasco (10), Cataluña (10,1) y Canarias, con su 11%, posicionándose como el cuarto crecimiento interanual más moderado del país, por debajo de la media española.

La obra nueva se dispara

La mayor presión sobre los precios se concentra en la vivienda nueva. En apenas seis meses, su coste se ha incrementado un 12,7% en Canarias, el mayor avance registrado entre todas las comunidades autónomas y muy por encima del 4,6% de la media nacional. La distancia con el resto es considerable: Aragón, segunda en la clasificación, acumula un 7,2% de incremento, seguida de La Rioja (6,3) y Murcia (5,8). Buena parte de este encarecimiento se produjo durante el arranque del año. En términos interanuales, los inmuebles de nueva construcción son ahora un 11,9% más caros que hace un año. Murcia, con un incremento del 12,6%, y La Rioja, con un 12,5%, se sitúan ligeramente por encima. Aun así, el avance de las Islas supera ampliamente el 7,4% registrado de media en España.

La vivienda de segunda mano también mantiene la subida, aunque sin el fuerte repunte de la obra nueva. O al menos no tan fuerte. Su precio creció un 3,3% en Canarias en el último trimestre y acumula un incremento del 7,7% desde comienzos de año. Respecto al mismo trimestre de 2025, el encarecimiento alcanza el 11%. ¿Por qué se encarece más la vivienda nueva que la de segunda mano? Pues por la misma razón, la falta de oferta, que en el caso de la obra nueva es si cabe más sangrante. En el conjunto de España, la vivienda usada muestra una evolución más intensa: sube un 12,9% interanual, casi dos puntos por encima de Canarias, y un 3,7% respecto al trimestre anterior. Desde enero, el incremento nacional se sitúa en el 7,2%, ligeramente por debajo del registrado en las Islas.

Dos comportamientos distintos que, en cualquier caso, mantienen el mercado residencial canario en un crecimiento imparable que arrastra desde comienzos de 2024. Parte de esa diferencia responde, según Martín, a los costes adicionales que soporta la construcción en las Islas. "La insularidad la pagamos y, en algunas islas, la doble insularidad", sostiene. A ello se suman, apunta, las dificultades para disponer de suficiente mano de obra y las desviaciones que pueden producirse desde que se presupuesta una promoción hasta que comienza a ejecutarse. Según explica, los costes inicialmente calculados pueden terminar aumentando un 7%, un 8% o incluso un 10%, lo que evidentemente afecta al precio final. "Hace unos años hablábamos de 2.500 o 3.000 euros el metro cuadrado y posiblemente ya estamos viendo viviendas de entre 4.000 y 5.000 euros", señala.