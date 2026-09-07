Unai Sordo, CCOO, pide una subida del SMI para 2027 de 60 euros al mes: "Vamos a ser ambiciosos"

Miles de trabajadores españoles podrían cobrar más en 2027 si sale adelante la propuesta planteada por Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). El líder sindical ha reclamado al Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al próximo año y ha defendido la necesidad de aplicar un plan "ambicioso" para mejorar los ingresos de los trabajadores con salarios más bajos.

Hoy mismo, lunes 7 de septiembre, Sordo ha hecho estas declaraciones que no dejan indiferente a nadie. Según plantea, el Ejecutivo debería aprobar una subida del SMI "del 4% o 5%". Esta cifra marca el punto de partida para una nueva negociación con el Gobierno.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en Los Desayunos del Ateneo, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Marta Fernández - Europa Press

De 735,90 a 1.221 euros en ocho años

El salario mínimo está fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, después de que el Gobierno aprobara un incremento del 3,1% para 2026. El mínimo anual queda en 17.094 euros, mientras que quienes cobran las pagas extraordinarias repartidas durante los doce meses perciben el equivalente a 1.424,50 euros brutos al mes.

La evolución del SMI muestra una clara evolución salarial favorable en España. En 2018 estaba en 735,90 euros mensuales y un año después experimentó uno de los mayores saltos de su historia reciente, hasta los 900 euros. Desde entonces ha continuado aumentando cada ejercicio:

2018: 735,90 €

2019: 900 €

2020: 950 €

2021: 965 €

2022: 1.000 €

2023: 1.080 €

2024: 1.134 €

2025: 1.184 €

2026: 1.221 €

En total, el SMI ha aumentado 485,10 euros mensuales desde 2018, cerca de un 66%.

CCOO quiere superar los 1.282 euros

La petición de Sordo supondría un aumento de más de 60 euros, superando los 1.282 euros mensuales en 14 pagas, ya que un aumento exactamente del 5% sobre los 1.221 euros actuales elevaría el mínimo hasta esa cantidad.

El sindicato justifica una subida mayor por la evolución de los sueldos y por el repunte de los precios, porque la inflación se encuentra por encima del 4,3%. El sindicato también quiere impedir que las empresas compensen la subida reduciendo o absorbiendo determinados pluses que ya cobra el trabajador.

La negociación del SMI de 2027 se abrirá este otoño. Hasta entonces, los 1.221 euros actuales siguen siendo el salario mínimo vigente en España.