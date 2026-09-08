La Agencia Tributaria de Canarias lo confirma: las familias podrán ahorrar en la vuelta al cole con estas deducciones en la Declaración de la Renta

La vuelta al cole supone cada septiembre un importante gasto en todos loa hogares. Los libros, el material escolar, los uniformes, el comedor o el transporte hacen crecer la factura justo después de las vacaciones. Para ayudar a las familias, el Gobierno de Canarias tiene algunas deducciones autonómicas que puedes incluir en la Declaración de la Renta del próximo año.

Los padres pueden aplicar el ahorro en determinados gastos educativos de los hijos. En concreto, se pueden recuperar hasta 133 euros por el primer hijo y otros 66 euros por cada uno adicional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Agencia Tributaria.

Varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta / Europa Press

Estos son los gastos desgravables

La deducción canaria permite incluir el 100% de las cantidades pagadas por libros de texto y materiales didácticos, tanto en formato físico como digital, además de los gastos de transporte, uniforme y comedor escolar. Esta es la reconocida como 'Deducción por gastos de estudios no superiores'.

Sin embargo, no todo lo relacionado con la educación entra automáticamente. Por ejemplo, las actividades extraescolares que no tengan la consideración de gastos incluidos en la normativa no pueden incorporarse simplemente por estar relacionadas con el colegio.

Así puedes beneficiarte del ahorro / Jordi Otix

Para aplicar la deducción también hay que respetar los límites de renta, la suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar los 46.455 euros en una declaración individual ni los 61.770 euros en una conjunta.

También hay una ayuda para pagar la guardería

Las familias con niños pequeños cuentan con otra ventaja. Canarias permite deducir el 18% de los gastos de custodia pagados en guarderías autorizadas, con un máximo de 530 euros al año por cada menor de tres años.

Un bebé en una guardería / Efe

Esto es interesante para quienes han tenido que asumir gastos de escuela infantil durante todo el curso. Eso sí, es necesario guardar las facturas, ya que son el justificante que permite demostrar ante Hacienda cuánto se ha pagado.

Los universitarios que estudian fuera de su isla reciben ayudas

La Agencia Tributaria también contempla una deducción de mayor cuantía para determinadas familias cuyos hijos cursan estudios superiores fuera de la isla de residencia. Puede alcanzar los 1.800 euros por descendiente, o 1.920 euros para determinados contribuyentes con rentas más bajas, siempre que se cumplan todos los requisitos.

Por eso, los gastos de septiembre no deberían quedar olvidados en un cajón. Guardar las facturas de la vuelta al cole puede permitir recuperar parte del dinero en la próxima declaración, siempre que el gasto esté entre los contemplados por la normativa y la familia cumpla los límites exigidos.