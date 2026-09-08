La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: los padres y madres canarios no pueden dejar el carrito del bebé donde quieran

Para muchas familias de Canarias, dejar el carrito del bebé en el rellano puede parecer la opción más práctica cuando no hay espacio suficiente dentro de casa. Sin embargo, el hecho de que se encuentre justo delante de la vivienda no convierte ese espacio en una extensión de la propiedad privada.

La Ley de Propiedad Horizontal establece límites sobre el uso de las zonas comunes y puede obligar a retirar objetos que interfieran en su utilización por el resto de vecinos.

La cuestión puede generar conflictos especialmente en edificios con rellanos estrechos, escaleras compartidas o zonas de paso reducidas, donde un carrito, una bicicleta, unas cajas u otros objetos personales pueden dificultar la circulación.

Aunque la normativa no recoge una prohibición específica sobre los carritos de bebé, sí establece las reglas que deben respetarse cuando un propietario utiliza un elemento común.

El rellano no es una parte privada de la vivienda

Uno de los principales errores consiste en pensar que el espacio situado justo delante de la puerta pertenece al propietario de esa vivienda. En realidad, los rellanos, portales, pasillos y escaleras tienen consideración de elementos comunes.

Por ello, un vecino no puede utilizarlos libremente como si fueran parte de su vivienda. El uso de estos espacios debe respetar los derechos del resto de propietarios y las condiciones de seguridad del edificio.

La Ley de Propiedad Horizontal establece entre las obligaciones de los propietarios la de respetar las instalaciones generales y los demás elementos comunes, utilizándolos adecuadamente y evitando causar daños o desperfectos.

¿Se puede dejar el carrito del bebé en el rellano?

La respuesta no es un simple sí o no. La Ley de Propiedad Horizontal no dice que esté prohibido dejar un carrito de bebé en cualquier rellano, pero sí permite establecer límites cuando el uso de una zona común perjudica al resto de vecinos o incumple las normas de la comunidad.

Por tanto, habrá que tener en cuenta circunstancias como el espacio que ocupa el carrito, si dificulta el paso, si obstaculiza las labores de limpieza o si puede suponer un problema para la seguridad.

También será importante consultar los estatutos de la comunidad y las normas de régimen interior, ya que pueden establecer reglas concretas sobre qué objetos pueden permanecer en las zonas comunes.

La comunidad puede regular el uso de las zonas comunes

Las comunidades de propietarios pueden aprobar normas para organizar el uso de determinados espacios del edificio y evitar conflictos entre vecinos.

Así, pueden existir reglas específicas sobre la presencia de carritos de bebé, bicicletas, muebles, cajas u otros objetos en rellanos, pasillos o escaleras.

Estas normas no pueden contradecir la legislación, pero sí pueden establecer unas condiciones de utilización de los espacios comunes para garantizar que todos los propietarios puedan disfrutarlos correctamente.

¿Puede la comunidad obligar a retirar el carrito?

Si un objeto está ocupando una zona común de forma que perjudica al resto de vecinos o incumple las normas aprobadas, la comunidad puede requerir al propietario que lo retire.

Los carritos tampoco se pueden dejar en cualquier sitio / La Provincia

En caso de que el propietario se niegue y el conflicto persista, la Ley de Propiedad Horizontal contempla mecanismos para que la comunidad pueda reclamar el cese de determinadas conductas.

Por eso, el problema no está tanto en que se trate de un carrito de bebé como en dónde se coloca, cuánto espacio ocupa y qué dicen las normas de la comunidad.

¿Puede la comunidad poner una multa?

Aquí existe otro matiz importante. Una comunidad de propietarios no tiene las mismas facultades sancionadoras que un ayuntamiento o cualquier otra administración pública.

La Ley de Propiedad Horizontal no establece una multa automática para quien deje un carrito en el rellano. Si existe un incumplimiento, la comunidad puede requerir que se ponga fin a la conducta y, cuando sea necesario, recurrir a las vías legales correspondientes.

Por tanto, no basta con que una comunidad decida unilateralmente que un vecino debe pagar una determinada cantidad para que esa sanción sea automáticamente válida.

Los padres no pierden sus derechos por tener un carrito

Que el carrito pueda ocupar una zona común no significa que las familias tengan que renunciar a utilizarlo o que cualquier prohibición sea válida.

La clave está en compatibilizar las necesidades de los padres con los derechos y la seguridad del resto de residentes. Una cosa es guardar el carrito temporalmente en un espacio común permitido y otra convertir el rellano en un lugar de almacenamiento permanente.

En caso de conflicto, habrá que atender a las circunstancias concretas del edificio, a sus estatutos, a las normas de régimen interior y a las condiciones de seguridad y circulación.

Un carrito de bebé lleno de bolsas de compras por fuera de un establecimiento comercial. / María Pisaca

Una cuestión cotidiana que puede acabar enfrentando a los vecinos

El carrito de bebé es uno de los objetos que más fácilmente pueden acabar generando este tipo de discusiones porque muchas familias necesitan tenerlo cerca de la vivienda y, al mismo tiempo, los rellanos forman parte de los espacios que todos los propietarios tienen derecho a utilizar.

La Ley de Propiedad Horizontal busca precisamente establecer las reglas de convivencia en estos espacios, por lo que antes de dejar un objeto de forma permanente en una zona común conviene comprobar qué permite la comunidad y si puede afectar al resto de vecinos.

Así, para los padres y madres de Canarias, la cuestión no es simplemente si “se puede dejar el carrito en el rellano”, sino si ese uso respeta las normas de la comunidad, los derechos de los demás propietarios y las condiciones de seguridad del edificio.