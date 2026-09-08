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Es oficial en la Ley de Propiedad Horizontal: estas son las obras que puedes hacer en tu piso sin pedir permiso a la comunidad de vecinos

La normativa permite realizar determinadas reformas dentro de la vivienda sin someterlas a votación como pintar, cambiar el suelo o renovar la cocina

Dos albañiles realizan una reforma en un baño en una vivienda de Barcelona.

Dos albañiles realizan una reforma en un baño en una vivienda de Barcelona. / CARLOS MONTANYES

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Las obras suelen ser una de las principales fuentes de conflicto en las comunidades de vecinos, especialmente cuando las realiza el propietario del piso de al lado. Los ruidos, el polvo o la suciedad que generan las reformas pueden alterar la convivencia del edificio. Sin embargo, pese a lo que muchos propietarios creen, no todas las obras necesitan la autorización de la comunidad, ya que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece qué actuaciones puede realizar cada vecino dentro de su vivienda.

El artículo 7.1 permite modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de la vivienda siempre que la intervención no ponga en peligro la seguridad del edificio, cambie su estructura o aspecto exterior ni perjudique a otro propietario.

OBREROS (ALBAÑILES) TRABAJANDO EN UNA OBRA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA O PISO EN LA CALLE VENEZUELA ( VIGO ). SECTOR CONSTRUCCION. TRABAJADORES. TRABAJO. REFORMAS. HOGAR

Solo están permitidas estas reformas en las viviendas / MARTA G. BREA / FDV

Pintar, cambiar el suelo o renovar el baño sí está permitido

Dentro de estos límites, hay muchas reformas habituales que pueden hacerse sin una votación de la comunidad. Pintar las paredes, cambiar el pavimento, renovar puertas interiores o sustituir armarios son algunos ejemplos.

También es posible renovar una cocina o un baño, cambiar los sanitarios, sustituir los azulejos o actualizar las instalaciones internas de electricidad y fontanería, siempre que los trabajos se queden dentro de la vivienda y no afecten a elementos comunes del edificio.

Reforma de viviendas

Así puedes hacer obras sin el permiso de la comunidad / Archivo

Lo mismo ocurre con los tabiques interiores. Se pueden mover o eliminar cuando sean simples divisiones y no formen parte de la estructura. La clave está en no confundir un tabique con un muro de carga, cuya modificación puede afectar directamente a la seguridad del inmueble.

Hay una condición que muchos propietarios olvidan

Aunque la reforma no necesite autorización de los vecinos, el propietario debe comunicar previamente la actuación al representante de la comunidad. La propia ley recoge expresamente esta obligación.

Noticias relacionadas y más

La situación cambia cuando la obra afecta a zonas o elementos comunes. Cerrar una terraza, cambiar elementos exteriores de las ventanas, modificar la fachada, abrir huecos en un muro exterior o intervenir sobre pilares y vigas no está permitido.

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