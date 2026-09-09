Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa a los trabajadores: "Esperar unos meses para jubilarte puede aumentar mucho tu pensión"

La prejubilación es una opción laboral que gana cada vez más protagonismo entre las personas que llevan muchos años trabajando y desean adelantar su retirada. Sin embargo, esta decisión no siempre resulta beneficiosa y puede tener importantes consecuencias económicas. El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica qué aspectos conviene tener en cuenta antes de dar este paso.

Decidir cuándo dejar de trabajar es una de las decisiones más importantes de la última etapa laboral. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar la salida hasta dos años respecto a la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos de cotización establecidos, pero hacerlo demasiado pronto puede reducir la pensión de forma permanente.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque / EFE

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz aconseja mirar algo más que la fecha en la que uno puede jubilarse. "Es importante elegir bien el momento de solicitar nuestra jubilación anticipada", explica en uno de sus vídeos, porque la cantidad final depende de cuántos meses se adelante el retiro y de los años que tenga cotizados cada trabajador.

Adelantar dos años no siempre es la opción que más conviene

En la jubilación anticipada voluntaria son necesarios varios requisitos:

Edad: Máximo 2 años antes de la edad legal ordinaria (63 años con 38 años y 3 meses cotizados, o 64 años y 10 meses con menos cotización). Cotización mínima: 35 años cotizados en total. Cotización reciente: Al menos 2 de esos años deben estar dentro de los últimos 15 años. Situación laboral: Estar de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social. Pensión mínima: La pensión resultante tras los recortes debe ser superior a la pensión mínima fijada por ley para mayores de 65 años.

Además, se aplican coeficientes que reducen la pensión en función del tiempo que se adelanta y de la carrera de cotización. Esta es una de las claves que destaca Muñoz. Retrasar unos meses puede cambiar bastante el porcentaje que se descuenta. No es lo mismo prejubilarte 24 meses antes de la edad ordinaria que 18 o 12, porque en cada caso la Seguridad aplica unos coeficientes distintos.

Por eso, no conviene quedarse únicamente con el máximo de dos años que permite la norma. Hay que comparar distintas fechas.

La Seguridad Social permite calcular qué opción sale mejor

Muñoz propone utilizar el simulador de jubilación de Tu Seguridad Social, una herramienta que permite consultar la fecha ordinaria y comparar escenarios de jubilación anticipada, además de modificar la fecha prevista para comprobar cómo cambia la pensión. La herramienta permite hacer varias simulaciones antes de tomar una decisión.

También hay que tener en cuenta la situación de quienes reciben determinadas prestaciones antes de jubilarse. El subsidio para mayores de 52 años, por ejemplo, mantiene cotizaciones para la jubilación, por lo que no siempre es mejor empezar a cobrar la pensión cuanto antes.

El consejo del funcionario es hacer números con tu caso personal y comparar lo que se cobraría inmediatamente frente a la reducción que quedará para el resto de la jubilación. Unos pocos meses pueden marcar una diferencia que se mantenga durante años.