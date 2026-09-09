Apple lanza los iPhone 18 Pro y Pro Max: más control en cámara, más potencia y más batería

Apple acaba de presentar el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, dos modelos que concentran su salto generacional en tres frentes: fotografía, rendimiento y autonomía. La nueva cámara principal Fusion de 48 megapíxeles incorpora por primera vez apertura variable, mientras que el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, eleva la potencia del teléfono y sus capacidades de inteligencia artificial. La renovación se completa con una Dynamic Island más pequeña, conectividad mejorada y una batería especialmente ambiciosa en el modelo Pro Max.

Una cámara que abre el diafragma

La principal novedad fotográfica está en la cámara Fusion de 48 megapíxeles, que estrena apertura variable mediante un sistema de seis láminas cortadas por láser. El usuario podrá alternar entre cuatro ajustes de apertura para controlar la profundidad de campo y la entrada de luz, tanto automáticamente como de forma manual desde la aplicación Cámara.

Apple también ha mejorado el procesamiento computacional de las imágenes y los Estilos Fotográficos, que ahora ofrecen controles adicionales de textura y grano. En vídeo, los iPhone 18 Pro pueden aplicar efectos del modo Cine después de grabar hasta 60 fotogramas por segundo y registrar time-lapses en 4K y Dolby Vision. La función Mezcla de Audio incorpora nuevos algoritmos para mejorar las voces y aislar la música.

Los controles profesionales permiten ajustar la apertura, la velocidad de obturación y el balance de blancos, además de consultar un histograma para comprobar la exposición. Apple también ofrecerá una API para que los desarrolladores puedan integrar un control más amplio de la apertura en sus aplicaciones.

Una apuesta por la autenticidad

Apple ha presentado además Imagen de Referencia, una función destinada a demostrar la autenticidad de una fotografía capturada con un iPhone 18 Pro. El sistema utiliza datos firmados por el sensor de la cámara principal y crea una imagen de referencia inalterable mediante Computación Privada en la Nube.

La aplicación Fotos mostrará esa imagen junto a la fotografía principal, como una especie de negativo digital que permite comparar ambas versiones y comprobar si la imagen ha sido editada. La tecnología tendrá APIs para iOS, iPadOS y macOS 27, de modo que también pueda visualizarse en aplicaciones de terceros.

En la Unión Europea, la captura con Imagen de Referencia no estará disponible en el lanzamiento, aunque los usuarios podrán desarrollar y ver imágenes de referencia. Apple también prepara la compatibilidad con SynthID, que llegará más adelante para ayudar a identificar imágenes generadas o editadas con inteligencia artificial.

El A20 Pro busca potencia sostenida

El nuevo chip A20 Pro se fabrica con tecnología de 2 nanómetros y cuenta con una CPU de seis núcleos y una GPU de siete núcleos. Apple asegura que la GPU es hasta un 40% más rápida que la del A19 Pro y que el ancho de banda de memoria aumenta un 50%.

El procesador incorpora Neural Accelerators y un doble Neural Engine de 16 núcleos, con un total de 32 núcleos dedicados al procesamiento de inteligencia artificial. La compañía afirma que esta arquitectura duplica la potencia de procesamiento de IA respecto a la generación anterior.

El rendimiento no depende solo del chip. Los dos modelos incorporan una cámara de vapor de nueva generación con el triple de superficie respecto a la del iPhone 17 Pro. Según Apple, este sistema mejora hasta un 40% el rendimiento constante, es decir, la capacidad de mantener la potencia durante sesiones prolongadas de juegos o tareas exigentes.

Más autonomía en el modelo Max

La autonomía gana protagonismo en esta generación. Apple asegura que el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 30 horas de uso con una carga completa según su nuevo modelo de medición basado en patrones reales de uso.

El teléfono también puede ofrecer unas siete horas de reproducción de vídeo con cinco minutos de carga por cable. El iPhone 18 Pro alcanza el 50% de carga en unos 15 minutos y el 50% de forma inalámbrica en aproximadamente 30 minutos, siempre con los cargadores y accesorios compatibles indicados por Apple.

Una Dynamic Island más pequeña

La Dynamic Island se rediseña para ocupar menos espacio y mostrar más información. Apple asegura que ahora puede presentar hasta tres actividades en directo simultáneamente, manteniendo el uso de Face ID para desbloquear el teléfono, iniciar sesión en aplicaciones y autorizar compras.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max también incorporan el chip inalámbrico N1, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. A ello se suma el módem C2, que mejora la conexión móvil con funciones impulsadas por inteligencia artificial y reduce un 15% el consumo energético frente al C1X.

iOS 27 y Apple Intelligence

Los nuevos iPhone Pro llegarán con iOS 27 y la última generación de Apple Intelligence. Entre las funciones anunciadas están el reencuadre espacial, Extender y una versión mejorada de Limpiar en Fotos, además de imágenes fotorrealistas en Image Playground.

Safari incorpora Notificarme, que avisa de cambios en páginas web como la disponibilidad de un producto o una rebaja de precio. Apple asegura que el procesamiento se realiza en el dispositivo o mediante Computación Privada en la Nube para proteger la privacidad.

iOS 27 estará disponible como actualización gratuita el 14 de septiembre. Los nuevos iPhone podrán reservarse desde el 12 de septiembre y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre, también en España.

El color burdeos se suma a la gama

Los iPhone 18 Pro llegan en cuatro acabados: negro, plata, azul glacial y burdeos. Ambos modelos ofrecerán capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

El iPhone 18 Pro partirá de 1.469 euros, mientras que el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio inicial de 1.619 euros. Apple también ha presentado nuevas fundas de silicona, fundas transparentes y de trenzado técnico, carteras y correas Crossbody y de muñeca.

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El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles para reservar el sábado 12 de septiembre a las 14:00 CET y llegarán a las tiendas el viernes 18 de septiembre.

Fuente: El Periódico