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Cinco meses después

Escribano explora su salida a Bolsa tras el naufragio de la fusión con Indra

La compañía de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) busca capital en los mercados bursátiles para financiar su expansión internacional

Ángel Escribano, el expresidente de Indra.

Ángel Escribano, el expresidente de Indra. / INDRA

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Cinco meses después de abandonar la presidencia de Indra, Ángel Escribano sopesa sacar a Bolsa EM&E (Escribano Mechanical & Engineering) —la empresa de defensa que controla junto a su hermano— para financiar su expansión internacional ante el auge del gasto militar en el Viejo Continente. Escribano ha hecho público sus planes bursátiles para la compañía familiar cinco meses después de abandonar la presidencia de Indra en una entrevista con Bloomberg este miércoles. Fuentes de EM&E han confirmado a EL PERIÓDICO que una salida a Bolsa es una opción que la empresa está valorando.

La posibilidad de salir a bolsa coincide con un repunte de las acciones del sector de la defensa desde 2024. Las acciones de Indra y otras líderes del sector, como Rheinmetall, BAE Systems, Thales o Leonardo, se han disparado en porcentajes de triple dígito en apenas los últimos dos años.

Escribano ha revisado al alza los objetivos de EM&E en cuanto a ventas de torretas, componentes para munición guiada y sistemas militares, que, según sus estimaciones, podrían superar los 1.300 millones de euros para 2030. Esto se debe al creciente interés por el gasto en defensa en Europa. En 2025, las ventas de EM&E aumentaron un 37%, hasta alcanzar los 488 millones de euros.

“Seguimos adelante con la expansión internacional de la empresa en los Emiratos y en el Reino Unido, donde estamos montando una fábrica”, ha afirmado el exdirectivo de Indra en la entrevista. “Seguiremos adaptando nuestros productos para satisfacer las nuevas necesidades”.

La salida de Escribano

Escribano oficializó su salida de la cúpula de Indra a través de una carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al consejo de administración del grupo el pasado 1 de abril, tras semanas de presión interna. Apenas un mes después de su salida, los hermanos Escribano colocaron en el mercado su 14,3% del capital de Indra, valorado en 1.200 millones de euros.

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Ese mismo día, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombró al actual presidente Ángel Simón. "No puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía", relató Escribano en su misiva.

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Fuente: El Periódico

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