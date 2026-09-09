Las gasolineras más económicas de la provincia de Las Palmas para este miércoles 9 de septiembre

Hoy, miércoles 9 de septiembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 1,289€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, tiene el gasoil a 1,429€ el litro. En Ingenio, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Gáldar en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 tiene la Gasolina 98 a 1,369€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,387€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 9 de septiembre, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 1,289€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 1,289€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Gáldar, CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,369€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la SANTANA DOMINGUEZ, que está a 1,387€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Ingenio, en la estación PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109, donde el diésel está a 1,429€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,429€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 9 de septiembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,407€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,407€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,529€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,536€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,457€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,457€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 9 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,364€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,369€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,394€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la estación BP LA HONDURA a 1,515€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,459€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 9 de septiembre, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,289€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,289€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,387€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,400€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,439€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,439€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,439€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,449€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,309€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,400€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,419€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [09/09/2026 8:14:10]