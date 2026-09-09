Inditex cae más de un 3% y arrastra al Ibex 35 pese a lograr un beneficio récord

La Bolsa española ha arrancado la sesión de este miércoles con caídas, lastrada principalmente por el fuerte retroceso de Inditex. En los primeros compases de cotización, el Ibex 35 cedía un 1,01%, hasta situarse en los 19.794,6 puntos, con lo que las ganancias acumuladas en el año se reducían al 14,43%.

Inditex lideraba las pérdidas del selectivo madrileño con un descenso del 3,36%, pese a haber presentado unos resultados semestrales récord. La compañía obtuvo un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027, comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas del grupo textil también mantuvieron una evolución positiva y alcanzaron los 19.755 millones de euros, un 7,6% más que en el primer semestre de 2025. La compañía destacó el buen comportamiento tanto de las tiendas físicas como del canal 'online'. A tipo de cambio constante, las ventas aumentaron un 9,2%.

El petróleo toca los 100 dólares

La reacción negativa de Inditex contribuía así a presionar al conjunto del mercado español en una jornada marcada también por la evolución del precio del petróleo. Los inversores siguen pendientes del encarecimiento del crudo, que durante la mañana ha tocado ya los 100 dólares, un factor que añade presión e incertidumbre a las bolsas. El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 47% más caro que hace un año. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo está provocando de nuevo el temor a una interrupción del suministro, lo que está empujando los precios del crudo al alza.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,98%), Endesa (+0,82%), Naturgy (+0,4%) y Enagás (+0,2%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Inditex (-3,36%), Puig (-2,3%), Aena (-1,9%) y Caixabank (-1,5%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Mientras Milán y Francfort caían un 0,4%, París bajaban un 0,6% y Londres se dejaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1642 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,823%.

EEUU destruye cinco petroleros iraníes

En el escenario internacional, los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después del nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo hasta su nivel más alto en casi siete semanas. De hecho, el Brent cotiza actualmente cerca de los 100 dólares por barril.

El Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de EEUU (Centcom) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

El índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de agosto en el 3,8% en tasa interanual, frente a la subida del 3,5% del mes de julio, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China publicados este miércoles. De este modo, la inflación industrial de China, que se ha situado ligeramente por encima de lo esperado, encadena seis meses consecutivos de aumentos interanuales, coincidiendo con los meses de conflicto en Oriente Próximo, tras haber registrado bajadas durante 41 meses seguidos.

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Apple dará a conocer este miércoles la nueva serie de 'smartphones' iPhone 18, así como el primer iPhone plegable de la marca, entre otros dispositivos, durante un encuentro en Cupertino (California, Estados Unidos).