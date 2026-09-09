Transporte
Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en el suministro eléctrico
El problema se ha producido entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona
EFE
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona están registrando retrasos por una incidencia que afecta al suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona.
Así lo ha confirmado el administrador de infraestructuras ferroviarias en redes sociales, en las que ha añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.
Además, también ha apuntado en 'X' que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vilaseca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos.
En este caso también se está trabajando para solucionar este problema lo antes posible.
Fuente: El Periódico
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