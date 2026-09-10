BBVA traslada su sede de Las Palmas de Gran Canaria al barrio de Triana

BBVA ha trasladado la sede de su Dirección Territorial de Canarias al barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de situar sus principales equipos de dirección en uno de los espacios de mayor actividad económica y comercial de la capital grancanaria.

La nueva ubicación se encuentra en el número 83 de la calle Triana, en la esquina con Perdomo, 2, y concentrará tanto la Dirección Territorial como la Dirección Regional de la entidad en Canarias. El cambio supone el traslado de la sede que la entidad mantenía anteriormente y busca acercar sus equipos al tejido empresarial y comercial de la ciudad.

Una sede de 1.200 metros cuadrados

El nuevo inmueble dispone de una superficie de 1.200 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. La organización de los espacios responde a diferentes funciones y perfiles de actividad dentro de la entidad.

La planta baja estará destinada al Centro de Banca Privada y Patrimonios, que contará con un acceso y un espacio situado a pie de calle. Según BBVA, se trata del primer centro de estas características de la entidad en España que incorpora este formato.

Además, Canarias será el primer territorio en el que se implantará la nueva imagen destinada a estos segmentos de clientes. Los espacios han sido diseñados para ofrecer una atención más personalizada, de acuerdo con la información facilitada por la entidad.

Las tres plantas restantes tendrán una configuración de espacio de trabajo abierto u 'open space'. Este modelo pretende facilitar la colaboración entre los empleados y permitir una organización laboral más flexible.

El banco busca acercarse al tejido económico

“La nueva sede nos permite seguir reforzando nuestra presencia en Canarias desde un espacio que nos acerca aún más a nuestros clientes y al tejido económico de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos acompañarlos en su día a día con una atención más cercana y transversal”, ha señalado Quim Soler, director territorial de BBVA en Canarias.

La elección de Triana sitúa la nueva sede en una zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria con una importante presencia de comercios, empresas y servicios. De acuerdo con la entidad, esta localización permitirá estar más cerca del tejido económico de la ciudad y desarrollar una atención más transversal.

El traslado también se plantea desde una perspectiva relacionada con la utilización de los espacios. BBVA señala que la nueva distribución permitirá optimizar el uso del inmueble y reducir el consumo energético, dentro de sus objetivos relacionados con la sostenibilidad.

Un segundo espacio en el edificio Dunas

La nueva sede de la calle Triana no será el único espacio de trabajo de BBVA en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria.

La entidad dispondrá también de una segunda ubicación en el edificio Dunas, situado en la calle Francisco Gourié, 107. Este inmueble se encuentra aproximadamente a 200 metros de la sede principal y estará destinado a acoger al resto del equipo.

De esta manera, los trabajadores de la Dirección Territorial y Regional quedarán distribuidos entre dos espacios situados a poca distancia dentro del entorno de Triana.