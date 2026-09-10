Casa Tarradellas bate su propio récord de facturación con 1.582 millones en 2025

El fabricante de pizzas y embutidos Casa Tarradellas cerró 2025 con una facturación de 1.582 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior, según ha dado a conocer este jueves la compañía, que cuenta entre sus clientes a la red de supermercados Mercadona, que comercializa los productos de la empresa catalana bajo su marca blanca. El fabricante de pizzas refrigeradas y el popular 'espetec' supera de este modo su propio récord de ventas, aunque no desvela cuál ha sido finalmente el beneficio neto.

El ejercicio le sirvió también para destinar 117 millones de euros a distintas inversiones industriales, entre las que destacó la construcción de un segundo molino, una tecnología presupuestada en 25 millones de euros y que le ha permitido moler 12,5 toneladas de trigo por hora. De este modo, entre los dos molinos de que dispone la firma, se pueden obtener hasta las 30 toneladas de harina por hora, lo que le otorga una alta capacidad productiva.

"Nuestra prioridad es estar cerca de lo que hacemos desde el origen del producto y de sus ingredientes. Seleccionamos el mejor trigo para elaborar una harina propia destinada exclusivamente a nuestras masas y pizzas frescas", ha destacado en un comunicado Miquelina Saborit, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Casa Tarradellas, empresa en la que trabajan más de 3.200 personas.

Otra de las operaciones cerradas el año pasado fue la compra a Nestlé del 40% que no controlaba en la empresa europea de charcutería y productos cárnicos Herta Foods, de la que desde el pasado diciembre controla ya el 100% del capital y con la que amplía su presencia internacional, especialmente en los mercados francés, alemán y británico.

Proyectos para este año

Este 2026 se suma a este paquete de inversiones, la adquisición de la fábrica que hasta ahora era propiedad del grupo lácteo Pascual en Gurb (Barcelona), donde Casa Tarradellas pasará a elaborar la mozzarella de sus pizzas. La empresa explica que todos estos proyectos están "orientados a reforzar la competitividad, la innovación tecnológica, la seguridad alimentaria, la eficiencia operativa y la sostenibilidad, consolidando el control de la cadena de valor y garantizar productos de alta calidad desde el origen".

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Casa Tarradellas ha iniciado también este año la construcción de su nuevo centro de I+D y laboratorio central en Gurb, donde tiene su sede. La puesta en marcha de esta nueva instalación, prevista para 2027, permitirá centralizar la investigación aplicada y complementar la red de laboratorios existentes en las plantas de la compañía. El nuevo centro contará con plantas piloto de cárnicos y panificables, así como con un laboratorio microbiológico central. Tendrá una superficie aproximada de 2.100 metros cuadrados y está concebido como un espacio para fomentar la innovación, la creatividad y la colaboración entre equipos, indica la compañía.