Los estudios desvelan que "los trabajadores esperan algo más que un salario competitivo": uno de cada tres quiere que su empresa le ayude con la jubilación

Los trabajadores quieren llegar a la jubilación con las mayores garantías económicas posibles, por lo que cada vez valoran más aquellos empleos que ofrecen estabilidad y seguridad financiera a largo plazo. Un estudio publicado por el portal especializado en recursos humanos HR & Payroll Pulse de SD Worx revela que uno de cada tres empleados elige su puesto de trabajo teniendo en cuenta esta protección económica de cara al futuro.

La investigación se ha hecho a 16.500 empleados y 5.936 responsables de Recursos Humanos de 16 países europeos. La conclusión es clara, y es que el salario ya no es lo único que pesa a la hora de valorar un empleo.

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Cada vez hay más trabajadores que buscan seguridad económica también a largo plazo. Sin embargo, la oferta de las empresas españolas todavía queda por detrás de esa demanda. Solo el 20,9% de las compañías ofrece planes de pensiones a sus empleados, frente al 31,3% de media en Europa.

La jubilación gana peso entre las prioridades laborales

El interés por contar con una ayuda para el futuro supera al de otros incentivos relacionados directamente con el sueldo. Según el informe, un 29% de los trabajadores españoles valora la remuneración vinculada al rendimiento y un 28% la ligada a sus capacidades y conocimientos, cifras inferiores a la importancia que tiene para ellos la seguridad económica a largo plazo.

Esto es lo que buscan muchos trabajadores / Archivo

La diferencia entre lo que se busca y lo que se ofrece también se aprecia en otros beneficios. En España, el 28,2% de los empleados considera que su salario refleja adecuadamente el aumento del coste de vida, frente al 35,5% de media europea. Al mismo tiempo, el 2 de cada 3 empresas reconoce que las expectativas salariales de sus plantillas han aumentado debido al encarecimiento de la vida.

"Los trabajadores esperan algo más que un salario competitivo" Bruce Fecheyr-Lippens — Director de Recursos Humanos de SD Worx

El director de Recursos Humanos de SD Worx, Bruce Fecheyr-Lippens, explica que "la seguridad económica y la claridad sobre la remuneración se han convertido en pilares de la relación laboral".

Más vacaciones y flexibilidad para completar el salario

La seguridad financiera no es la única prioridad. Casi la mitad de los trabajadores españoles quiere más días de vacaciones. Este es el beneficio más demandado y supera en 6,6 puntos la media europea. También ganan peso el horario flexible, el seguro médico y los días destinados a formación.

Sin embargo, la realidad vuelve a mostrar diferencias. Solo el 23,2% de los trabajadores españoles dispone actualmente de horario flexible, frente al 27,1% europeo.

El estudio refleja un cambio en las expectativas: los empleados ya no miran únicamente cuánto van a cobrar cada mes, sino qué protección tendrán mañana y qué facilidades les ofrece la empresa para afrontar gastos, cuidar de su familia, disfrutar de más tiempo libre o preparar su jubilación.

La conclusión de SD Worx apunta hacia una remuneración más amplia, en la que el sueldo se completa con planes de pensiones, flexibilidad, bienestar y mayor claridad sobre las condiciones económicas, herramientas que sirven para atraer y mantener trabajadores en un mercado laboral cada vez más competitivo.