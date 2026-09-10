La pensión de jubilación dará un 'subidón' en 2027: las cuantías aumentarán, previsiblemente, más de un 3% según los primeros cálculos

Faltan pocos meses para conocer cuánto subirán las pensiones en 2027. La revalorización definitiva se conocerá a mediados de diciembre, aunque el dato adelantado de inflación de noviembre permitirá realizar una estimación bastante precisa antes de que termine ese mes. Por ahora, las primeras previsiones apuntan a un incremento significativo de las prestaciones.

De esta manera, los pensionistas ya pueden ir haciendo los primeros cálculos de cuánto aumentará su pensión en enero de 2027. La ley de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se actualizan cada 1 de enero tomando como referencia la media de la inflación de los doce meses anteriores, de diciembre a noviembre. Este sistema se aplica para mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Una pensionista en silla de ruedas en la avenida de Las Canteras, en la capital grancanaria. / José Pérez Curbelo

En 2026, las pensiones contributivas aumentaron un 2,7%. Para 2027 todavía no existe una cifra oficial, pero los datos disponibles apuntan a una subida superior. El IPC de agosto se situó en el 4,3% en tasa anual, según el indicador adelantado del INE, después del 3,6% registrado en julio.

El dato final se conocerá en diciembre

La cifra que recibirán los pensionistas el próximo año dependerá de lo que ocurra con los precios durante septiembre, octubre y noviembre. La media de esos doce meses será la que marque la subida general de las pensiones contributivas.

Gráfico que muestra la evolución del gasto de la Seguridad Social en pensiones en España.

Con la información conocida hasta ahora, la estimación se mueve en torno al 3,1%-3,4%, con un escenario central cercano al 3,2%. Pese a esto, la cifra todavía no puede darse como definitiva porque cualquier aceleración o frenazo de los precios durante el otoño modificará el resultado.

El porcentaje definitivo se podrá calcular cuando el INE cierre el dato de noviembre y el Gobierno apruebe oficialmente la revalorización para 2027.

Las pensiones mínimas subirán más que las normales

La subida no será igual para todos. La reforma del sistema de pensiones estableció una senda específica para elevar las pensiones mínimas y las no contributivas por encima de la inflación, con el objetivo de acercarlas a determinados umbrales de ingresos. El Ministerio de Seguridad Social contempla expresamente este proceso de convergencia hasta 2027.

Gráfico que muestra la pensión media en cada Comunidad Autónoma.

Para hacerse una idea, una pensión de 1.000 euros mensuales subiría alrededor de 32 euros con un incremento del 3,2%, pasando a unos 1.032 euros al mes. Una pensión de 1.500 euros aumentaría aproximadamente 48 euros, hasta unos 1.548 euros.

Por otro lado, quienes cobren una pensión mínima o una prestación no contributiva no deben aplicar simplemente el 3,2% estimado, ya que tendrán que añadirse los incrementos previstos específicamente para estas prestaciones. Por ejemplo, estas prestaciones han subido un 7% y un 11,4% respectivamente.

También la pensión máxima tendrá un tratamiento diferente, al combinar la revalorización general con el incremento adicional establecido por ley.

La clave para los pensionistas estará en diciembre. Será entonces cuando se conozca el dato definitivo que determinará cuánto subirá cada pensión desde el 1 de enero de 2027. Hasta ese momento, el 3,2% es solo una estimación y todavía puede variar.