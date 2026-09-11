Confirmado por la Ley de Arrendamientos Urbanos: queda prohibido usar la fianza del alquiler para pagar una mensualidad al propietario

Los propietarios deben estar atentos ante determinadas prácticas de algunos inquilinos que buscan evitar el pago de las últimas mensualidades del alquiler. Una de las más habituales consiste en utilizar la fianza entregada al inicio del contrato para cubrir el último mes de renta, una actuación que no está permitida por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que puede generar conflictos entre caseros y arrendatarios.

Este conflicto se debe a que cuando se agotan los últimos días de un contrato, el inquilino decide no pagar la última mensualidad porque considera que ya ha entregado suficiente dinero como fianza. Aunque la idea parece sencilla, no funciona así en la mayoría de los casos.

Los contratos del alquiler son uno de los principales conflictos entre los inquilinos y los propietarios / María Pisaca Gámez / ELD

La LAU establece que la fianza es una garantía que queda vinculada al contrato y que debe devolverse cuando termina el alquiler, una vez comprobado que no existen cantidades pendientes o daños que deban descontarse. Por eso, el inquilino no puede decidir por su cuenta que ese dinero sustituye al último pago.

La fianza no es un mes de alquiler adelantado

El artículo 36 de la LAU obliga a entregar una mensualidad de fianza en los alquileres de vivienda y establece que, terminado el contrato, el saldo que deba devolverse tiene que entregarse dentro del mes siguiente a la entrega de las llaves.

Su finalidad es responder de posibles desperfectos que correspondan al inquilino o de cantidades que hayan quedado pendientes. También puede servir para pagar determinados recibos cuyo importe todavía no se conozca cuando termina el alquiler.

Por eso, aunque el inquilino haya pagado una mensualidad en concepto de fianza, eso no significa que pueda dar por pagado el último alquiler. Para hacerlo tendría que existir un acuerdo con el propietario.

Dejar de pagar puede acabar en una reclamación

El artículo 27 de la LAU permite al arrendador resolver el contrato cuando existe falta de pago de la renta o de otras cantidades que correspondan al inquilino. Por tanto, entregar las llaves sin haber abonado la última mensualidad puede generar una reclamación de esa cantidad.

Cartel de alquiler / Eduardo Parra - Europa Press

El propietario también puede tener que afrontar el problema contrario, si retiene dinero de la fianza, debe poder justificar por qué lo hace. No puede quedarse con toda la cantidad simplemente porque considere que la vivienda necesita una renovación completa. El desgaste normal provocado por el uso ordinario no corresponde automáticamente al inquilino.

La diferencia está en que la fianza se liquida después de comprobar el estado del inmueble, mientras que la renta se paga durante la vigencia del contrato. Son dos conceptos distintos. Por eso, antes de decidir que la fianza sustituirá al último alquiler, lo más seguro para ambas partes es acordarlo por escrito con el propietario y dejar claro cómo se liquidarán después los posibles daños, suministros u otras cantidades pendientes.

Sin ese acuerdo, dejar de pagar la última mensualidad puede terminar convirtiéndose en un problema para el inquilino.