Guía de las estaciones de servicio con los precios más económicos de gasolina y diésel este viernes 11 de septiembre en la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 11 de septiembre, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,387€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con un precio de 1,387€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la isla de Lanzarote, con el Gasóleo A a 1,437€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,437€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, en la isla de Lanzarote.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CARRETERA DE TEROR KM. 16, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,309€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación DISA CARRIZAL de Ingenio, CARLOS V (INGENIO km 1) en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,309€.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La estación PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,309€ el litro, seguida por la estación DISA CARRIZAL de CARLOS V (INGENIO km 1) del municipio de Ingenio a 1,309€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,387€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,387€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,459€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA EL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 en Telde a 1,459€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, viernes 11 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,387€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,387€.

La estación de REPSOL en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,537€ el litro. Otra opción está en Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, en la estación REPSOL a 1,539€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,437€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,394€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Gueldera, en la estación BP LA HONDURA a 1,515€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 11 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,364€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, PCAN GIL, en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el litro está a 1,414€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio REPSOL de Puerto del Rosario en Carretera FV-1 km 2 tiene un precio de 1,489€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,387€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación de servicio PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 ofrece el gasoil a 1,459€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,469€ el litro en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CARRETERA DE TEROR KM. 16 ofrece hoy, viernes 11 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PLENERGY, que ofrece el mismo carburante a 1,319€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,400€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,419€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio DISA EL GORO, en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, en la estación H2EXAGON JINAMAR que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde la estación de servicio DISA EL GORO ofrece el diésel a 1,459€ el litro. La estación DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,475€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/09/2026 8:06:52]