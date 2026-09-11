La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: los vecinos pueden pedir el cese de un negocio instalado en una vivienda acogiéndose a este artículo

Muchos propietarios deciden poner negocios en sus propias viviendas para desarrollar su actividad profesional sin necesidad de contar con otro local. Es habitual encontrar casos como clínicas, despachos, consultas o clases particulares que funcionan dentro de un inmueble residencial. Sin embargo, esta práctica puede generar conflictos con el resto de vecinos, ya que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) contempla situaciones en las que la comunidad puede oponerse.

Tener un negocio dentro de una vivienda no significa que se esté incumpliendo la ley. Sin embargo, los vecinos sí pueden exigir que una actividad deje de realizarse cuando esta afecta a la convivencia del resto de ocupantes del edificio.

Cuándo pueden actuar los vecinos

La principal vía para cesar una actividad es acudir al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que impide desarrollar en los pisos o locales actividades prohibidas por los estatutos o que resulten "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".

Uno de los motivos más claros está cuando los estatutos de la comunidad reservan las viviendas para uso exclusivamente residencial. En ese caso, no se podrán montar ahí ni negocios ni despachos profesionales.

También se puede actuar cuando la actividad provoca molestias o un uso anormal de las zonas comunes. El tránsito constante de clientes, ruidos, olores, vibraciones o una afluencia elevada de personas pueden ser motivos suficientes para reclamar el cese si se demuestra que superan las molestias normales de un edificio residencial.

El Teletrabajo, a diferencia de montar un negocio, sí se puede hacer / Archivo

La situación es diferente cuando se trata simplemente de teletrabajar desde casa. Un profesional que trabaja solo desde su vivienda, sin atención habitual al público ni molestias para el resto de vecinos, no puede ser obligado a abandonar su actividad únicamente por trabajar desde casa.

El procedimiento que debe seguir la comunidad

Para conseguir el cese no basta con una protesta informal. El presidente debe realizar primero un requerimiento fehaciente al propietario u ocupante para que abandone la actividad.

Si continúa, la Junta de Propietarios puede autorizar el inicio de una acción de cesación ante los tribunales. El juez puede ordenar el cese de la actividad y, cuando corresponda, establecer una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.