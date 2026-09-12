La afluencia a los centros comerciales aumentó un 6,6% en agosto por las olas de calor, pero las ventas apenas lo notaron

La afluencia de personas que visitaron algún centro comercial el pasado agosto en España aumentó un 6,6% respecto al mismo mes de 2025, entre otras cosas, porque muchos vieron estos espacios bien climatizados (o bien sombreados, en el caso de los que son al aire libre) como una opción para sobrellevar las sofocantes olas de calor y los convirtieron en refugio climático cuando las temperaturas más apretaban. Y aunque el tráfico de personas fue significativamente más alto, esto no se tradujo en el previsible aumento de ventas, según los datos que ha dado a conocer esta semana el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), correspondientes, eso sí, al mes de julio.

En su índice de ventas en grandes superficies, se constata que las compras de productos distintos a la alimentación crecieron solo un 0,2%. Si se incluyen los alimentos, y por tanto hipermercados y supermercados, la ecuación sale ya negativa, con un descenso del -1,6% respecto a julio del año pasado. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge la evolución de las ventas en el comercio minorista (eso incluye también al pequeño comercio) constató que, también en julio, se produjo un retroceso generalizado del -0,2%.

Ciudadanos sentados en una terraza en el interior de un centro comercial de Barcelona durante las horas de más calor. / Jordi Otix / EPC

El aumento de visitas a centros comerciales responde a "una combinación de factores que difícilmente se repite en otro mes: el turismo en su punto álgido, temperaturas extremas que convierten los centros comerciales en destinos de ocio y refugio, y la campaña de rebajas todavía activa", indica Ezequiel Durán, director general para la península ibérica de datos de tráfico en Sensormatic Solutions. La marca, perteneciente al grupo estadounidense Johnson Controls, publica un índice mensual a partir de los datos recogidos por los dispositivos que tiene instalados en diferentes espacios comerciales y subraya que, con el repunte de agosto, el acumulado anual de visitas a las grandes superficies comerciales se sitúa en el 5,1% desde el verano de 2025.

La cifra mantiene la tendencia de otros analistas, como la consultora PwC, que junto a Apresco ha creado un observatorio del sector y que estima que, entre enero y julio de este 2026, el tráfico en centros y parques comerciales españoles ha crecido del en torno del 5,9%. Añade que, en el primer trimestre de este año, sí se produjo un incremento notable de ventas, que cifra en el 8,3% de media, con una aceleración importante en la categoría de ocio y entretenimiento (del 25,5%), seguida por los artículos para el hogar, el bricolaje y la electrónica (9,2%) y la moda y los complementos (8,2%).

Los pequeños establecimientos

Sin datos sobre número de clientes, el pequeño comercio concluye este caluroso verano con un dato y una reflexión. El dato, el de que las ventas del mes de agosto crecieron un 5,2% respecto al mismo mes del año pasado, según la asociación Comertia, con amplia representación en Catalunya. La reflexión, la de que muchos van a tener que afrontar inversiones y reformas en sus establecimientos si el calor de este verano se repite en el futuro, cosa que parece más que probable. Según datos del Indicador Comertia, elaborado a partir de una encuesta a sus socios, el 51% de las tiendas minoristas catalanas realizará algún cambio si esta situación vuelve a producirse. En concreto, un 29% mejorará las tiendas, por ejemplo, invirtiendo en climatización o aislamiento, mientras que un 17% posiblemente optará por modificar los horarios comerciales. Finalmente, un 6% adaptaría los productos o servicios que vende.

Aspecto del Portal de l'Àngel, en pleno centro de Barcelona, con mucha menos afluencia de compradores debido al calor intenso, el pasado 20 de agosto. / Jordi Otix / EPC

El aumento de las ventas estuvo impulsado principalmente por la restauración, seguida de la alimentación básica y el equipamiento del hogar. El ocio y la cultura y la moda fueron los otros sectores destacados. Por número de empresas, un 82% de los socios de la entidad aumentaron las ventas este agosto en comparación con el mismo mes de 2025.

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Respecto a los horarios comerciales, la mayoría de los asociados (un 61%) mantuvieron los habituales durante todo el año, aunque el casi 40% restante sí introdujo algún cambio, sobre todo en las horas centrales del día, las más calurosas. Un 33% cerró, por ejemplo, durante esas horas, mientras que un 6% optó por ampliar el tiempo de apertura, abriendo antes o cerrando más tarde. "Las temperaturas afectaron a la actividad comercial en el centro de algunas ciudades, ya que la gente salía a comprar más tarde para evitar las horas de mayor calor", reconoce el presidente de Comertia, Ignasi Pietx.