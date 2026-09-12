La factura de la luz bajará en septiembre, pero será la más cara de los últimos cuatro años: esta es la estimación de un comparador energético
Pese a la bajada, el recibo seguirá muy por encima del de septiembre de 2025, 2024 y 2023 por el precio del gas y la vuelta de los impuestos a sus tipos habituales, según un análisis de Hello Watt
Todos los hogares quieren saber cuánto tendrán que pagar en la próxima factura de la luz tras el verano. Julio y agosto son los meses de mayor consumo energético, debido al uso del aire acondicionado para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, la llegada de septiembre puede traer un respiro para los bolsillos, como ha anunciado el comparador energético Hello Watt, que apunta a que el recibo podría ser más barato este mes.
Según la estimación de Hello Watt, la factura de septiembre estaría en 53,55 euros de media para un hogar acogido al PVPC, frente a los 66,38 euros de agosto. La caída supone un 19,3% menos, pero aun así, este mes dejará el precio más elevado de los últimos cuatro años.
El cálculo corresponde a una vivienda con 4,4 kW de potencia contratada y un consumo medio nacional, con impuestos incluidos. Aunque el importe baja respecto al mes anterior, la comparación con años anteriores muestra otra realidad:
- Septiembre 2025: 45,78 euros.
- Septiembre 2024: 39,65 euros.
- Septiembre 2023: 40,52 euros.
Esta evolución se debe a la conjunción de varios factores. El director general de Hello Watt, Danny Salazar, explica que "las tensiones en el estrecho de Ormuz disparan el precio del gas y terminan impactando directamente en el enchufe de casa"
El aire acondicionado da un respiro al bolsillo
La razón principal del descenso está en el consumo. Con el final del verano y un menor uso del aire acondicionado, los hogares podrían gastar entre un 22% y un 25% menos electricidad que en agosto. Esto permite reducir el importe final aunque el coste de producir la electricidad no haya bajado en la misma proporción.
El precio de la energía apenas cambia entre agosto y septiembre. Mientras las familias reducen su consumo, otros sectores, como la industria y los servicios, mantienen buena parte de su actividad. Por eso, la demanda eléctrica total del país solo cae entre un 4% y un 8%, según el análisis de Hello Watt.
El gas y los impuestos mantienen alta la factura
El principal problema llega por otro lado. El gas ha comenzado septiembre en torno a 70 euros por MWh en MIBGAS, casi el doble que en los septiembres de los tres años anteriores, cuando se movía entre 32 y 37 euros. Cuando las centrales de gas tienen que entrar para cubrir la demanda, este encarecimiento termina afectando al precio de la electricidad.
A esto se suma que desde el 1 de junio de 2026, el IVA de la electricidad en la península volvió al 21% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad recuperó el 5,11%, después de las rebajas temporales aplicadas durante los meses anteriores. Ante esto, la previsión es clara, se pagará menos que en agosto, pero no porque la electricidad se haya abaratado, sino principalmente porque las familias consumirán menos.
Para los próximos meses, el comparador recomienda revisar las condiciones de la tarifa contratada, especialmente antes de que aumente de nuevo el consumo con la llegada del otoño y el invierno.
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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