RUP, el ‘club’ europeo que acerca a Canarias al continente

Si ya resulta complicado distinguir dónde termina Europa y dónde empieza la Unión Europea (UE), basta con extender un mapa sobre la mesa y colocar una regla sobre él para complicar todavía más la respuesta. Las fronteras comunitarias llegan mucho más lejos del continente europeo de lo que uno podría imaginar. La Guayana Francesa, en América del Sur; Guadalupe y Martinica, en el Caribe; o Reunión, en pleno Índico, están a miles de kilómetros del continente europeo, pero todas forman parte de Francia. Portugal prolonga también su territorio por el Atlántico a través de Madeira y Azores, mientras que España lo hace frente a las costas africanas con Canarias. Distintos océanos, miles de kilómetros de separación y realidades difícilmente comparables, pero una condición común: todos forman parte de la Unión Europea. Pertenecen a un reducido 'club' que Bruselas reconoce bajo tres siglas: RUP, regiones ultraperiféricas. Un estatus que ha saltado ahora al debate político nacional después de que el Gobierno de España anunciara su intención de explorar la incorporación de Ceuta y Melilla.

El grupo lo forman actualmente nueve territorios pertenecientes a tres Estados miembros: a las ya mencionadas, Canarias, Madeira, Azores, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y Reunión, se suman Mayotte y San Martín, ambas francesas. Son territorio comunitario con los mismos derechos y obligaciones que el resto, pero con unas particularidades que obligan a introducir excepciones. La explicación está, precisamente, en el mapa. Vivir lejos cuesta. Y competir, también. La distancia con el continente, condiciones geográficas como la insularidad, el reducido tamaño de sus mercados, el clima o la dependencia económica continental colocan a estos territorios en una casilla de salida distinta. La Unión Europea reconoce esa realidad en el artículo 349 de su Tratado de Funcionamiento, la base jurídica que permite adaptar determinadas políticas y normas comunitarias a las características de las regiones ultraperiféricas.

Ponernos en igualdad del resto de los ciudadanos europeos Matilde Asián — Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea

Canarias es la única región española que forma parte de este 'club', una condición que ha marcado durante más de tres décadas su particular encaje en la Unión Europea. "El primer logro es tener ese estatuto", sostiene la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, que lo define como un marco "diferenciado y favorable". Ser RUP permite a Canarias acceder a financiación europea específica, contar con condiciones particulares en materia de ayudas públicas y mantener determinadas singularidades económicas y fiscales. Un conjunto de herramientas cuyo objetivo, resume Asián, es "ponernos en igualdad del resto de los ciudadanos europeos".

Un mayor margen para mitigar la distancia

¿En qué se materializa entonces esa condición? La primera ventaja está en la propia financiación europea. Canarias no solo participa en los grandes fondos comunitarios, sino que su condición ultraperiférica permite un trato preferencial y fondos adicionales. Asián pone como ejemplo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo. A esa financiación se añaden programas concebidos expresamente para estos territorios, de los que el ejemplo más evidente está en el sector primario, con el Posei: este programa europeo, por un lado, financia ayudas para la producción agrícola y ganadera local, y por otro, incluye el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que ayuda a reducir el coste de introducir en las Islas determinados productos agrícolas.

La RUP también permite a Canarias jugar con unas reglas más flexibles en materia de ayudas públicas. La Unión Europea limita con carácter general los apoyos y ventajas económicas que los poderes públicos pueden conceder a determinadas empresas o actividades para evitar problemas de competencia. De nuevo, en el caso de las regiones ultraperiféricas, el tratamiento es singular. En Canarias, Asián explica que estas reglas se aplican "de una manera mitigada" para compensar los costes adicionales que supone la lejanía. ¿Por qué? Pues porque una fábrica ubicada en el Archipiélago siempre tendrá mayores problemas (y costes) para llevar su mercancía hasta el territorio continental que una competidora directa situada en Cádiz, Viena o Berlín.

En cuanto a los impuestos, la RUP no crea por sí misma un régimen tributario concreto para las Islas, pero sí permite que las normas europeas se adapten para dar cabida determinadas particulares fiscales. Es decir, las nueve regiones comparten el mismo reconocimiento, pero cada una mantiene después una relación digamos tributaria diferente con el Estado al que pertenece. En el Archipiélago, el mejor ejemplo es el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que posibilita la existencia de ciertos instrumentos, algunos de ellos, muy reconocibles para cualquier canario: el IGIC, el impuesto que se aplica en las Islas en lugar del IVA; la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite a las empresas tributar a un tipo hiperreducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades si cumplen una serie de requisitos en términos de inversión y empleo; la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), que permite reducir la carga fiscal sobre los beneficios cuando estos se destinan a determinadas inversiones; o el AIEM, un impuesto que encarece determinados productos que llegan de fuera para que los fabricados en Canarias puedan competir en mejores condiciones.

Si mañana el Archipiélago se despertara sin esa distinción, sin todas las ventajas que la RUP implica, la diferencia más obvia se daría en el bolsillo. También en las arcas públicas. José Miguel González, economista y director de consultoría de Corporación 5, explica que al recibir menos inversiones y recursos "en lugar del esfuerzo presupuestario de toda Europa, tendrás que usar tu propio esfuerzo". Sin ese respaldo, advierte, Canarias tendría que buscar los recursos en sus propias cuentas, con dos posibles consecuencias: "Se retrasarían las inversiones o nos tendríamos que endeudar aún más".

Somos muy dependientes, pero también somos muy vulnerables. Nunca vamos a dejar de ser islas de pequeña dimensión y alejadas del continente europeo José Miguel González — Economista y director de consultoría en Corporación 5

González recuerda que antes de la pandemia el Archipiélago se movía en torno al 75% de la media comunitaria en PIB por habitante, es decir, generaba por persona alrededor de tres cuartas partes de la riqueza media de la Unión Europea. La crisis sanitaria abrió todavía más esa brecha y en 2020 el porcentaje llegó a caer hasta el 62%. Dos años después, con la recuperación económica ya en marcha, las Islas habían conseguido remontar hasta el 68%, pero seguían lejos del promedio europeo. "Incluso teniendo ese marco diferenciado, tanto en fondos como en fiscalidad respecto al resto del territorio europeo, no nos hemos acercado a Europa. Nos cuesta", reconoce el economista. "Somos muy dependientes, pero también somos muy vulnerables. Nunca vamos a dejar de ser islas de pequeña dimensión y alejadas del continente europeo". Es decir, que una eventual consideración de Ceuta y Melilla como regiones RUP, o con un estatus similar dentro de la UE, en ningún caso será la solución a los problemas inherentes a la 'geografía' de las dos ciudades autónomas. Tanto a Ceuta como a Melilla y Canarias las caracterizan mercados de pequeña dimensión, por ejemplo, y la condición o estatus RUP en ningún caso funciona como una varita mágica que de repente ensanche o engradezca sus economías.

Por ese mismo motivo, el reto ahora es evitar perder parte de lo alcanzado. Asián sitúa buena parte de esa preocupación en el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. Hasta ahora, las cuentas comunitarias han reservado cantidades específicas para las regiones ultraperiféricas, separadas del resto de los fondos. La propuesta de la Comisión Europea plantea cambiar esa forma de gestionarlas: esas asignaciones podrían integrarse en programas nacionales negociados entre Bruselas y cada Estado miembro, en lugar de mantenerse diferenciadas como hasta ahora. En el caso de Canarias, esto supondría que parte de los recursos específicos de las RUP quedaría encuadrada dentro de los planes de España y que el Archipiélago 'pierda peso' en interacción directa con la Comisión Europea. La preocupación, por tanto, no es que Canarias vaya a dejar de recibir fondos europeos, sino que pierda la garantía de que determinadas cantidades permanezcan identificadas y protegidas y que su gestión pase a depender en mayor medida del ámbito nacional. "¿Cuál es el temor que tenemos en el Gobierno de Canarias? Pues que se diluya esa presencia que tenemos como región ultraperiférica en la nueva programación 28-34", explica Asián. "Tenemos una esperanza y es que, para aprobar eso, el Consejo Europeo tiene que aprobar por unanimidad. Es decir, si España no lo aprueba, no hay esa nueva técnica. De momento, nosotros estamos trabajando en el ámbito del Comité Europeo de las Regiones y en el Parlamento Europeo". Además, la comunicación de la Comisión sobre las RUP, publicada este jueves, va en línea con los intereses y demandas de Canarias. En este sentido, el Gobierno de España entiende que las RUP podrán seguir teniendo capacidad de gestión directa de los fondos específicos para la ultraperiferia. Pero eso sí, el último paso será, como apunta Asián, en el Consejo Europeo.

Sitio para dos más

En medio de esa batalla por preservar el trato diferenciado de las RUP en Bruselas, las tres siglas han irrumpido con fuerza también en el debate político nacional. La crisis de Ceuta llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar en el Congreso de los Diputados la intención de España de solicitar a la Unión Europea la incorporación de las dos ciudades autónomas al 'club'. Sin embargo, la iniciativa ha ido perdiendo fuelle ante las dificultades para encajarla en la normativa comunitaria. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido la complejidad del proceso y ha abierto la puerta a buscar otra fórmula si finalmente no fuera posible.

Y es que entrar en las RUP no es tan sencillo como solicitarlo. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que sustenta este estatus, enumera expresamente los territorios que tienen la consideración de ultraperiféricos, y Ceuta y Melilla no figuran entre ellos. Existe una vía simplificada que permite modificar el estatus europeo de determinados territorios sin tener que reformar los tratados, pero hay un obstáculo para España: solo está prevista para territorios franceses, daneses y neerlandeses. Fue este mecanismo, por ejemplo, el que permitió que Mayotte pasara a convertirse en RUP (en 2014) y que San Bartolomé siguiera el camino contrario (en 2012). Como nuestro país no dispone de esa posibilidad, incorporar a Ceuta y Melilla exigiría modificar el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Es una manera de pedir que se considere Ceuta y Melilla como región ultraperiférica para que sea un problema que no sea solamente español, sino a nivel europeo Fréderic Mertens — Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea

Fréderic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, interpreta el movimiento del Gobierno como un intento de implicar directamente a la Unión Europea en los desafíos que afrontan las dos ciudades autónomas, especialmente ante la presión migratoria: "Es una manera de pedir que se considere Ceuta y Melilla como región ultraperiférica para que sea un problema que no sea solamente español, sino a nivel europeo", sostiene. La lógica parte de la propia posición de estos territorios: algunas regiones ultraperiféricas funcionan como puertas de entrada y fronteras exteriores de la Unión. De ahí, que el experto vea detrás de la propuesta de Sánchez un "cálculo político": conseguir que la situación de Ceuta y Melilla trascienda el ámbito nacional y comprometa en mayor medida a las instituciones comunitarias. La consideración como RUP supondría, además, acceder a un marco europeo que contempla mayores posibilidades de apoyo financiero y adaptaciones específicas, como las que goza el Archipiélago, para compensar las dificultades de estos territorios.

Sin embargo, en el hipotético caso de su consideración, ampliar el número de RUP españolas también abriría un escenario desconocido para Canarias. Las Islas dejarían de ser la única voz española dentro del grupo y pasarían a compartir con Ceuta y Melilla la defensa de determinados intereses ante Madrid y Bruselas. Para Mertens, eso podría jugar en las dos direcciones. Cuando existan desafíos comunes, como la gestión de las fronteras o la presión migratoria, los tres territorios podrían encontrar puntos de encuentro y formar alianzas para reclamar una respuesta europea conjunta. "Otra cosa sería el aspecto de inversiones industriales o económicas", señala el profesor, que en ese sentido podría llegar a suponer una cuestión de competencia entre territorios.

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La realidad es que el debate no es completamente nuevo. Baleares también ha reclamado durante años un mayor reconocimiento de los costes derivados de su insularidad, aunque su situación dentro de la Unión Europea es distinta a la de Canarias. El debate sobre Ceuta y Melilla vuelve ahora a poner el foco sobre hasta dónde debe extenderse el trato diferenciado dentro de Europa mientras Canarias, por su parte, centra sus esfuerzos en conservar lo conseguido. El Gobierno autonómico mantiene como una de sus prioridades preservar y reforzar el reconocimiento de las RUP y evitar que sus particularidades pierdan peso dentro de las políticas europeas.