Clavijo intensifica la batalla ante la UE y el Estado para limitar la compra de viviendas por extranjeros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quiere que la vivienda sea uno de los asuntos que queden «encarrilados» antes de que termine la legislatura y sitúa entre sus principales objetivos conseguir que Canarias pueda limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros cuando los inmuebles no se destinen a residencia habitual. El presidente considera que no basta con aumentar la oferta de vivienda: también es necesario actuar sobre una demanda que, en determinados casos, está vinculada a compradores con mayor capacidad económica que adquieren inmuebles que después no utilizan como residencia.

Penalizaciones

Para la compra de viviendas por extranjeros, Canarias está trabajando en dos ámbitos diferentes: el estatal y el europeo. Ante el Gobierno de España, Clavijo plantea modificar la Ley de Haciendas Locales y de Régimen Local. En el caso de los compradores no comunitarios, la propuesta pasa por permitir que, si adquieren una vivienda en Canarias y no la utilizan para vivir ni la destinan al alquiler de vivienda habitual, puedan ser penalizados fiscalmente.

Esta reforma tendría además una dimensión municipal. Clavijo plantea dotar a los ayuntamientos de herramientas para actuar en las zonas que consideren tensionadas, incluyendo la posibilidad de establecer restricciones sobre el uso de determinadas viviendas y de incrementar el IBI de aquellas que permanezcan vacías. El objetivo, en este caso, es favorecer que esos inmuebles vuelvan a circular en el mercado residencial.

Via europea

La vía europea es la necesaria para avanzar en la limitación de la compra por ciudadanos comunitarios y, en conjunto, para poder establecer restricciones tanto a compradores comunitarios como de otros países. En el caso específico de limitar el acceso de los no residentes comunitarios a la compra de vivienda el objetivo que plantea Canarias es que la vivienda tenga que destinarse a que su propietario viva en ella o la ponga como arrendamiento de larga duración, y no pueda quedar destinada únicamente a la especulación o al alquiler vacacional.

Clavijo sostiene que Canarias dispone ya de estudios jurídicos «avanzados» para respaldar estas iniciativas y que el Ejecutivo está trabajando en la documentación necesaria. Su propósito es aprovechar el tramo final de la legislatura para dejar encarrilada esta vía.

Reunión con Fitto

«Nos gustaría dejar cerrada en Europa la vía para poder limitar la compra de viviendas a extranjeros», señaló al enumerar los asuntos que considera prioritarios antes de las próximas elecciones de mayo.

En ese trabajo, el presidente espera reunirse en noviembre con Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, ante quien Canarias quiere seguir planteando esta cuestión. Clavijo explica que el Gobierno autonómico está actualmente «trabajando y haciendo los documentos» necesarios y asume que el proceso europeo será "más lento", pero insiste en que hay que avanzar en esta vía durante el tiempo que queda de legislatura.

Apertura en Bruselas

La posición de Canarias encuentra ahora un nuevo escenario en Bruselas. La Comisión Europea presentó el pasado miércoles su propuesta de Ley de Vivienda Asequible, que pretende dar mayor seguridad jurídica a los Estados, regiones y municipios que adopten medidas para proteger la disponibilidad de vivienda en las zonas sometidas a mayor presión.

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen. Ribera defendió que, por primera vez, Bruselas establece un «paraguas legal» para que las autoridades puedan adoptar medidas frente a la crisis de vivienda. El nuevo reglamento contempla también la posibilidad de limitar la adquisición de inmuebles que no vayan destinados a primera residencia, incluidas las segundas viviendas, en las zonas que acrediten una situación de presión habitacional. Las restricciones deberán estar justificadas, ser necesarias, proporcionales y no discriminatorias.

La propia Comisión reconoce que varios Estados miembros ya han adoptado medidas sobre segundas residencias u otros usos no residenciales y que estas actuaciones se han encontrado con problemas jurídicos respecto a su compatibilidad con el Derecho europeo. La nueva propuesta pretende precisamente aportar mayor claridad y seguridad jurídica a las autoridades que decidan intervenir en mercados sometidos a una fuerte presión.

Un avance pero inconcreto

Desde la Consejería de Vivienda, que dirige Pablo Rodríguez, consideran el planteamiento de Bruselas como un «avance importante», pues permitir restricciones sobre las segundas residencias puede producir un resultado similar al que persigue el Ejecutivo autonómico.

Según ha manifestado el consejero, las islas deben priorizar el acceso a la vivienda de quienes residen en ellas y ha defendido que todo el Archipiélago está tensionado desde que se declaró la emergencia habitacional el 19 de febrero de 2024 mediante la aprobación del Decreto-ley 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, aunque reconoce que la intensidad del problema varía entre municipios.

Desde la Consejería se insiste, en cualquier caso, en que el planteamiento europeo todavía está pendiente de concreción y que las futuras restricciones tendrán que justificarse con datos y ajustarse a los requisitos que finalmente establezca la normativa comunitaria.