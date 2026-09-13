Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ángel Víctor TorresResidencias universitarias en CanariasNuevos barcos de BalèariaTiempo en CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Es oficial: si tu jefe se jubila o fallece, la ley reconoce una compensación de un mes de sueldo

La indemnización está pensada para los empleados cuyo superior pone fin a la actividad de la empresa de manera repentina

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / David Zorrakino / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Si tu jefe se jubila, sufre una incapacidad o fallece de forma repentina, la empresa puede cesar su actividad, generando una situación de gran incertidumbre entre los trabajadores. Ante estos escenarios, muchos empleados se preguntan qué ocurre con sus puestos de trabajo y sus contratos. Para resolver estas dudas, el Estatuto de los Trabajadores cuenta con un artículo específico que regula las consecuencias laborales en estos casos.

El artículo 49.1.g de la normativa laboral establece que "en los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario". Esto es lo que ocurre cuando una empresa debe cerrar por alguna de estas causas. En este caso, los trabajadores cuentan con una ventaja importante, la indemnización no se calcula en función de la antigüedad acumulada en la compañía.

Archivo - Trabajadores durante la realización de obras en imagen de archivo.

Trabajadores durante la realización de obras / Eduardo Parra - Europa Press

Por tanto, un empleado que lleve pocos meses en la empresa puede recibir la misma compensación que otro con una larga trayectoria laboral, siempre que se encuentre en las mismas condiciones. La medida está diseñada específicamente para los casos en los que el empleador es una persona física.

Solo se aplica si el negocio desaparece

Hay una condición fundamental. El empresario puede jubilarse o fallecer, pero eso no significa automáticamente que los trabajadores pierdan su empleo. Si un familiar, heredero o un tercero continúa con la actividad, puede producirse una sucesión de empresa. En ese caso, los contratos laborales se mantienen y el nuevo titular debe respetar los derechos de los trabajadores, incluida su antigüedad.

Archivo - Entrada de una oficina del SEPE.

Los trabajadores cobran un mes de su salario, pero acabarán en el paro / Jesús Hellín - Europa Press

Por tanto, el derecho a cobrar ese mes de salario aparece cuando se produce el cierre definitivo del negocio vinculado al empresario individual. Tampoco debe confundirse esta indemnización con un mes adicional de trabajo. Se trata de un pago único asociado a la extinción del contrato.

Una vez finalizada la relación laboral, el trabajador puede encontrarse en situación legal de desempleo y solicitar la prestación correspondiente si reúne los requisitos exigidos. El trabajador debe revisar también que la empresa haya tramitado correctamente el Certificado de Empresa, necesario para solicitar el paro ante el SEPE.

Noticias relacionadas y más

Además, el finiquito deberá recoger las cantidades pendientes, como el salario de los últimos días trabajados, las vacaciones no disfrutadas y las pagas extraordinarias que correspondan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. La policía vigila los puertos de Agadir, Tan - Tan y El Aaiún como puntos de salida de pateras
  3. Buscan a dos hombres desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. Cruza dos carriles y acaba contra una parada de guaguas en Canarias
  5. Detenido tras darse a la fuga de un control policial en Las Palmas de Gran Canaria
  6. La Aemet anuncia más calor y calima en Canarias este domingo: las temperaturas seguirán subiendo
  7. Roberto Herrera rompe su silencio tras abandonar 'Cerca de ti' después de 15 años al frente del programa de RTVE Canarias: 'Es mi decisión
  8. La Aemet avisa de calima y más calor en Canarias este sábado: estas son las islas más afectadas

Vira Dj: "El festival Malvasoul Con Estilo es un oasis musical"

Vira Dj: "El festival Malvasoul Con Estilo es un oasis musical"

Laura Díaz, ganadora XV Premios Deza de Poesía: "Me han surgido más oportunidades en Canarias que en Península"

Laura Díaz, ganadora XV Premios Deza de Poesía: "Me han surgido más oportunidades en Canarias que en Península"

Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

Esteban (PNV) dice que el Gobierno de Sánchez está "desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando"

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

Es oficial: si tu jefe se jubila o fallece, la ley reconoce una compensación de un mes de sueldo

Es oficial: si tu jefe se jubila o fallece, la ley reconoce una compensación de un mes de sueldo

Sigue en directo la carrera en Misano de Moto2 2026

Sigue en directo la carrera en Misano de Moto2 2026

Un bote de gas pimienta en un autobús obliga a hospitalizar a dos mujeres en Valladolid

Un bote de gas pimienta en un autobús obliga a hospitalizar a dos mujeres en Valladolid

El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida

El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida
Tracking Pixel Contents