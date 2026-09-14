Los aranceles de Donald Trump 'derrumban' las ventas de vino de Canarias a Estados Unidos

La política arancelaria de Donald Trump empieza a dejar huella en Canarias. Las exportaciones de vino del Archipiélago a Estados Unidos han retrocedido con fuerza en un mercado que hasta ahora era clave para el producto, muy valorado por su singularidad y su perfil de consumidor. Según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la facturación del sector vitivinícola de la región por las ventas a Estados Unidos (EEUU) cayó un 37% en 2025, mientras que en lo que va de 2026 apunta a una ligera mejoría aún insuficiente para compensar el 'palo' del año pasado. Todo ello en un contexto marcado por el endurecimiento de los aranceles estadounidenses y por la necesidad de los productores canarios de buscar nuevos destinos para sus mercancías.

El retroceso de las exportaciones se produce tras mantenerse a lo largo del tiempo el endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La Administración estadounidense implantó en abril de 2025 un arancel universal del 10% y, a finales de julio, Washington y la Unión Europea pactaron una tasa máxima general del 15%, que comenzó a aplicarse a mediados de agosto, con exenciones limitadas a determinados productos estratégicos. Es por ello que "un mercado que era de crecimiento para los vinos de las Islas ha frenado su evolución", señala Jonatan García, enólogo de la bodega Suertes del Marqués del Valle de La Orotava, en Tenerife.

Así, la tasa arancelaria media aplicada por Estados Unidos a las importaciones agrícolas pasó de menos del 4% a superar el 16%, hasta alcanzar su nivel más elevado desde 1930. Una barrera adicional para productos como el vino canario, que ya afronta de por sí los sobrecostes derivados de producir y exportar desde un territorio ultraperiférico como es el Archipiélago. Sin embargo, precisamente su posición estratégica entre Europa, África y América, unida a su aislamiento insular, ha contribuido a singularizar su oferta vitivinícola. Esa combinación de historia, variedades propias y condiciones de cultivo diferenciadas ha convertido el vino canario en un producto de nicho, dirigido principalmente "a un consumidor internacional con un poder adquisitivo relativamente alto, dispuesto a pagar más por referencias exclusivas y con identidad propia", subraya García.

Cae el consumo

Lo cierto es que una botella que Jonatan García comercializa en las Islas por 12 euros puede alcanzar en Estados Unidos un precio cercano a los 24 euros, prácticamente el doble. Sin embargo, la crisis arancelaria no se ha traducido en grandes pérdidas en su caso, gracias a una estrategia basada en la diversificación internacional. "Estamos presentes en más de 40 países para no depender de un solo destino y evitar que problemas como los aranceles o las crisis económicas tengan un impacto mayor", explica el enólogo. Aquellas bodegas con una mayor dependencia del mercado estadounidense sí han tenido que reducir o abandonar sus exportaciones al país y centrar sus ventas en otros destinos.

En esta línea, el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, insiste en que Canarias ya trabaja en la búsqueda de nuevos mercados como Japón o China, aunque advierte de que ambos países afrontan también una reducción del consumo de alcohol por persona. Hasta ahora, Estados Unidos concentraba casi un tercio de las ventas de vino canario fuera de la Unión Europea: en 2023 recibió 102.900 litros, el 32% de las exportaciones de vinos canarios con Denominación de Origen Protegida a terceros países. Pero, tras rozar el millón de euros en ventas exteriores en 2024 (incluidas todas las exportaciones de productos vitivinícolas: tintos, blancos...), la facturación cayó ese 37% en 2025, hasta situarse por debajo de los 600.000 euros.

Ligera recuperación

No obstante, los primeros datos de 2026 apuntan a una ligera recuperación, con un crecimiento del 2,6% hasta junio. El porcentaje, eso sí, debe leerse con cautela. Por un lado, el ejercicio aún no ha terminado y los datos disponibles solo abarcan hasta junio. Por otro, las variaciones se calculan frente al mismo periodo de 2025, por lo que todavía ofrecen una fotografía parcial. Será el cierre de 2026 el que permitirá medir con mayor claridad la reacción en cadena de unas decisiones que comienzan en la Casa Blanca y llegan hasta las bodegas de las Islas.

Por otro lado, la comparación del dato agregado, es decir, del total de exportaciones puede inducir a una interpretación equivocada. Aunque las ventas al exterior aumentaron en el ejercicio anterior –coincidiendo con un contexto internacional marcado por el endurecimiento de los aranceles–, ese incremento no responde a una mejora generalizada de las ventas. El repunte estuvo condicionado por una operación puntual de exportación de material aeronáutico, que elevó de forma excepcional el volumen total y distorsiona la lectura de la evolución real del comercio exterior del Archipiélago.