Los canarios viajan menos al extranjero pero hacen los desplazamientos más largos de España

Salir de Canarias no siempre es tan sencillo como hacer una maleta, coger un avión y volver unos días después. La distancia, el precio de los billetes y, en ocasiones, las escalas convierten cualquier escapada al extranjero en una pequeña operación logística. Quizá por eso, cuando los residentes de las Islas cruzan las fronteras, lo hacen con una idea bastante clara: ya que se sale, hay que aprovechar.

Los desplazamientos internacionales realizados por personas residentes en el Archipiélago tuvieron una duración media de 8,2 días en julio, la más elevada de todas las comunidades autónomas y muy por encima de los 4,6 días de media nacional, según los últimos datos de la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre medición del turismo a partir de la posición de los teléfonos móviles.

Unos datos que corroboran que el volumen de desplazamientos internacionales de los canarios está muy alejado del total registrado en otras comunidades. Así que la insularidad también influye aquí. Eso sí, los viajes que realizan los residentes del Archipiélago son considerablemente más largos. En julio se contabilizaron 70.047 desplazamientos desde Canarias, frente a los 658.965 de Cataluña, los 486.851 de Andalucía o los 465.494 de la Comunidad de Madrid, aunque también hay que tener en cuenta que son comunidades con una población bastante mayor. Sin embargo, ninguna de estas comunidades se acercó a los 8,2 días de duración media del conjunto de las Islas.

Entre cinco días y varios meses

A pesar de estos datos recientes, no significa que todos los canarios que viajan al extranjero se marchen durante más de una semana. La media reúne viajes muy diferentes entre sí, desde visitas familiares o escapadas de pocos días hasta estancias mucho más largas. Pero sí apunta a una forma de viajar condicionada, al menos en parte, por la propia condición insular del Archipiélago.

Naia Axta, estudiante de Magisterio de la Universidad de La Laguna, viajó a finales de julio desde Tenerife hasta Plouvien, un pequeño pueblo del noroeste de Francia, para visitar a unos familiares. Su estancia fue de cinco días y, en su caso, vivir en Canarias no supone ninguna razón para alargar sus viajes más de lo necesario. Más bien al contrario. "Cuantos más días me voy, más ganas tengo de volver a Canarias. A mí la vida aquí me encanta", explica.

Para ella, el problema está antes incluso de llegar al destino. "Está claro que, al vivir en una isla, el precio y la distancia condicionan mucho al viajar. Para mí, lo peor es que pierdes casi un día entero por tener que hacer escalas en el aeropuerto, debido a que a veces coger un vuelo directo sale demasiado caro", explica la estudiante. El precio de los billetes y las conexiones disponibles terminan así entrando en la planificación de unas vacaciones que para quienes viven en la península pueden comenzar con un trayecto mucho más corto y sencillo.

Sin embargo, a pesar de que probablemente también muchos canarios realicen escapadas de este tipo de duraciones, hay quienes buscan precisamente lo contrario. Adrián Vidal, ingeniero de 24 años, viajó a finales de agosto hasta Australia, donde tiene previsto permanecer "por lo menos" varios meses. Su idea es buscar trabajo durante su estancia, pero también disfrutar de la experiencia y conocer el país. "Quiero aprovechar el tiempo que esté allí para trabajar, pero también para conocer Australia y disfrutar de la oportunidad", cuenta.

Europa concentra los viajes

En cuanto a los destinos, los residentes de Canarias parecen tener bastante claro dónde poner rumbo cuando salen de la comunidad. Europa fue, con mucha diferencia, el continente que más desplazamientos recibió en julio, con 61.101 viajes, casi nueve de cada diez de los algo más de 70.000 registrados desde las Islas. A bastante distancia, América sumó 3.693 desplazamientos y África, 3.527, mientras que Asia recibió 1.692 y Oceanía, apenas 34. Cuestión de distancia y, claro, de coste.

Nueve de cada diez trayectos desde el Archipiélago se dirigen a países europeos

Lo curioso es que, aunque Europa reúna la mayoría de los viajes, no es allí donde más tiempo pasan los canarios cuando salen de las Islas. Los desplazamientos hacia este continente tuvieron una duración media de 7,8 días, frente a los 13,9 días de los viajes a América y los 12,7 de los realizados a Asia. África se situó en 6,4 días y Oceanía, con un número de viajes mucho menor, en 6,3.

Oceanía es el continente menos concurrido, muy por debajo del resto, con apenas 34 escapadas

La explicación tiene mucho que ver con algo tan sencillo como la distancia. No supone el mismo esfuerzo coger un avión hasta un destino europeo que cruzar el Atlántico para llegar a América o pasar todavía más horas de viaje hasta Asia. Cuando el desplazamiento es largo, con vuelos, escalas y un coste que puede ser importante, parece más razonable quedarse unos cuantos días más y aprovechar el viaje.