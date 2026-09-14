Una casera entra sin permiso en la vivienda de sus inquilinos, cambia la cerradura y acaba condenada a pagar 2.640 euros

Ser propietario de una vivienda no significa tener libertad para entrar en ella cuando quiera. Cuando un inmueble está alquilado, el inquilino adquiere el derecho a utilizarlo como domicilio y el dueño debe respetar su privacidad y posesión mientras el contrato siga vigente.

Un caso ocurrido en Reino Unido ha vuelto a poner sobre la mesa una de las dudas más habituales entre propietarios e inquilinos: ¿puede un casero entrar en una vivienda alquilada, cambiar la cerradura o intentar echar a quien vive dentro?

La respuesta, en España y también en Canarias, es clara: el propietario no puede actuar por su cuenta y debe respetar los procedimientos legales establecidos.

La casera entró en la vivienda y trató de impedir el acceso a los inquilinos

El caso británico llegó a los tribunales después de que una empresa propietaria fuera denunciada por las actuaciones realizadas contra los ocupantes de una vivienda.

Según la información del Ayuntamiento de Sheffield, la empresa entró en el inmueble sin autorización de los inquilinos, les pidió que abandonaran la casa y llegó a cambiar las cerraduras para impedirles acceder al domicilio.

Además, los responsables fueron acusados de manipular las pertenencias de los arrendatarios y restringir el uso de algunas zonas de la vivienda.

La actuación provocó que el Ayuntamiento iniciara acciones legales contra la compañía, que finalmente reconoció los hechos ante los tribunales.

Una multa de 2.640 euros y más problemas en la vivienda

La empresa propietaria terminó condenada a pagar 2.268 libras, unos 2.640 euros, una cantidad que incluía una multa, las costas del procedimiento y una compensación económica para los inquilinos afectados.

Durante el proceso también se detectaron otros problemas en el inmueble, como deficiencias relacionadas con la calefacción y el agua caliente, problemas de seguridad contra incendios, humedad y moho.

Desde el consistorio británico calificaron la actuación como una vulneración de los derechos de los arrendatarios, al considerar que el propietario había intentado recuperar la vivienda sin seguir los cauces legales.

¿Qué pasaría en Canarias si un casero entra en una vivienda alquilada?

Aunque el caso ocurrió en Reino Unido, la situación plantea una duda que también afecta a miles de inquilinos en Canarias, donde el alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para muchas familias.

En España, cuando una persona alquila una vivienda, esta pasa a convertirse en su domicilio durante el periodo establecido en el contrato. El propietario mantiene la titularidad del inmueble, pero no puede acceder libremente a él sin autorización del inquilino.

Es decir, tener las llaves de una vivienda no da derecho a entrar cuando se quiera.

El propietario no puede cambiar la cerradura ni echar al inquilino

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre si el casero quiere recuperar la vivienda.

Aunque existan problemas como impagos, conflictos o incumplimientos del contrato, el propietario no puede solucionar la situación por sus propios medios.

No puede:

cambiar la cerradura para impedir la entrada;

retirar las pertenencias del inquilino;

entrar sin permiso;

cortar suministros para forzar la salida.

Si existe un conflicto, debe acudir a los procedimientos legales correspondientes para recuperar la vivienda o reclamar sus derechos.

¿Puede entrar el propietario para revisar la casa?

Otro de los puntos que más dudas genera es si el dueño puede acceder al inmueble para comprobar su estado.

La respuesta también pasa por el consentimiento del inquilino. El propietario no puede organizar visitas o inspecciones sin autorización, salvo situaciones excepcionales como una emergencia que requiera una actuación inmediata.

La vivienda alquilada deja de ser un espacio de libre acceso para el propietario y pasa a estar protegida como domicilio del arrendatario.

Una cuestión especialmente sensible en Canarias

La situación del alquiler en Canarias ha convertido este tipo de conflictos en un asunto cada vez más presente.

El aumento de los precios, la escasez de oferta y la dificultad de encontrar vivienda han incrementado la tensión entre propietarios e inquilinos, haciendo más importante conocer cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes.

El caso británico sirve así para recordar una idea clave: un propietario puede ser dueño de una vivienda, pero durante un alquiler no puede actuar como si el inquilino no tuviera derechos sobre ella.