Confirmado por Hacienda: los mayores de 65 años en Canarias pueden donar la mitad de su vivienda habitual a su pareja sin tributar en el IRPF si cumplen estos requisitos

La vivienda es para muchas personas mayores en Canarias su principal patrimonio. Tras toda una vida pagando una casa, son muchos los propietarios que se plantean cómo organizar su futuro y cómo transmitir parte de ese inmueble a su pareja o familiares evitando problemas fiscales.

Ahora, una reciente aclaración de Hacienda abre una posibilidad para un colectivo concreto: las personas mayores de 65 años que quieran donar parte de su vivienda habitual pueden hacerlo sin tener que tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial generada, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La resolución parte de una consulta realizada por un contribuyente de más de 65 años que quería donar el 50% de su vivienda habitual a su cónyuge. La Dirección General de Tributos (DGT) concluye que esa operación puede quedar exenta del IRPF al cumplir las condiciones previstas en la normativa.

Aunque el caso concreto no se refiere a Canarias, la aclaración tiene aplicación en todo el territorio nacional y afecta también a los propietarios de las islas.

La clave está en que sea la vivienda habitual

Uno de los puntos más importantes de la respuesta de Hacienda es que la ventaja fiscal no se aplica por el simple hecho de tener más de 65 años.

El inmueble que se transmite debe tener la consideración de vivienda habitual.

La normativa del IRPF establece, con carácter general, que debe tratarse de la vivienda en la que el contribuyente haya residido de forma continuada durante al menos tres años.

No obstante, existen excepciones cuando la persona ha tenido que abandonar la vivienda por determinadas circunstancias, como un matrimonio, una separación, un traslado laboral u otras situaciones justificadas.

Donar la mitad de una casa también puede generar impuestos

Aunque no exista una compraventa y el propietario no reciba dinero a cambio, una donación puede tener consecuencias fiscales.

Hacienda considera que la transmisión de una vivienda puede generar una ganancia patrimonial, calculada generalmente por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del inmueble.

Por norma general, esa ganancia debería reflejarse en la declaración de la renta del donante.

Sin embargo, la ley contempla una excepción para las personas mayores de 65 años cuando transmiten su vivienda habitual.

¿Qué significa para los propietarios de Canarias?

La aclaración puede ser especialmente relevante en Canarias, donde la vivienda representa para muchas familias uno de sus principales bienes acumulados durante décadas.

En muchos hogares del Archipiélago, especialmente entre personas mayores, la casa familiar supone el mayor patrimonio y una parte fundamental de la planificación económica de la familia.

Esta exención permite que, en determinados casos, una persona mayor pueda organizar la titularidad de su vivienda con su pareja sin que la operación genere una tributación por IRPF sobre la posible ganancia patrimonial.

Hacienda aclara que no es necesario donar toda la vivienda

Otro de los puntos relevantes de la consulta es que la exención no se limita únicamente a la transmisión completa del inmueble.

El caso analizado por la DGT plantea precisamente la donación del 50% de la vivienda habitual al cónyuge, una operación que también puede beneficiarse de la exención si se cumplen todos los requisitos.

Es decir, una persona mayor de 65 años podría transmitir una parte de su vivienda habitual y no tener que tributar en el IRPF por esa ganancia patrimonial.

Hay que revisar cada caso antes de realizar la operación

Aunque la respuesta de Hacienda abre esta posibilidad, la donación de una vivienda sigue siendo una operación que requiere analizar cada situación concreta.

Además del IRPF, pueden existir otras obligaciones fiscales vinculadas a la transmisión, como las relacionadas con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya regulación depende de cada comunidad autónoma.

Por ello, antes de realizar una operación de este tipo es recomendable revisar las circunstancias personales, la situación del inmueble y la normativa aplicable.

Para muchos propietarios mayores en Canarias, esta aclaración supone una información clave a la hora de decidir cómo gestionar la vivienda que han construido durante toda una vida.