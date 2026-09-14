La Seguridad Social avisa a los trabajadores que han sido padres: se pueden sumar hasta 270 días de cotización por cada hijo

La Seguridad Social contempla una posibilidad para que los trabajadores que hayan sido padres puedan ampliar sus periodos de cotización. Esta medida es especialmente importante de cara a la jubilación, ya que permite reconocer determinados periodos vinculados a la crianza y mejorar el tiempo computable para futuras prestaciones.

Este mecanismo de la Seguridad Social está destinado a compensar los periodos en los que dejaron de trabajar o cotizar durante la crianza. Sin embargo, no se conceden automáticamente ni siempre se reconocen los 270 días completos.

La Seguridad Social solo cuenta las lagunas de cotización

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) analiza los periodos en los que el trabajador dejó de cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis primeros años de vida del menor. Por ejemplo, si una persona dejó de trabajar durante cuatro meses después de tener un hijo, la Seguridad Social no le añadirá los 270 días máximos, sino únicamente el tiempo que realmente permaneció sin cotizar.

Así se pueden conseguir las cortizaciones por crianza / Unsplash

Además, existe un límite para toda la vida laboral, no se pueden acumular más de cinco años de cotización ficticia, aunque el trabajador tenga varios hijos. Este beneficio tampoco puede reconocerse a los dos progenitores por el mismo hijo. Cuando ambos cumplen las condiciones y no existe un acuerdo para atribuirlo a uno de ellos, la normativa establece una prioridad para la madre.

Estos días pueden mejorar la pensión, pero no sirven para llegar a los 15 años

Los periodos reconocidos pueden utilizarse para mejorar el cálculo de prestaciones como la jubilación, la incapacidad permanente o las pensiones de muerte y supervivencia. Sin embargo, no permiten completar el periodo mínimo de cotización necesario para tener derecho a una pensión contributiva. Es decir, un trabajador que no haya alcanzado por sí mismo los 15 años exigidos no puede utilizar estos días ficticios para llegar a ese mínimo.

Los trabajadores tampoco deben esperar que estos días aparezcan previamente en su Informe de Vida Laboral. El reconocimiento se solicita cuando se tramita la prestación correspondiente, normalmente la jubilación.

En ese momento se debe aportar la documentación que acredite la relación familiar, como el Libro de Familia o los certificados de nacimiento. En los casos de adopción o acogimiento será necesario presentar la resolución correspondiente.

Antes de llegar a esa fecha, el trabajador puede consultar su Informe de Vida Laboral en Importass para localizar posibles periodos sin cotizar y comprobar si coinciden con los años posteriores al nacimiento de sus hijos.