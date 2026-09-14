La UE quiere cambiar las normas:así es la propuesta de Bruselas para limitar los pisos turísticos en España y restringir otros usos de las viviendas

La Unión Europea ha dado un nuevo paso para regular el mercado del alquiler en los Estados miembros con una propuesta presentada el pasado 9 de septiembre. La iniciativa busca facilitar que los países y administraciones locales puedan aplicar medidas destinadas a mejorar el acceso a una vivienda asequible y reforzar la protección de los ciudadanos ante la escalada de los precios del alquiler.

De este modo, se dará más margen al Gobierno de España, a las comunidades autónomas y ayuntamientos para intervenir en las zonas donde la vivienda se ha convertido en un problema. Esta propuesta de Reglamento de Vivienda Asequible dará seguridad jurídica a las administraciones que quieran restringir determinadas actividades inmobiliarias sin chocar con las normas europeas del mercado interior.

Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria / Matias Chiofalo - Archivo

La proposición no establece un límite al precio del alquiler residencial. Su objetivo es crear un marco común para que las administraciones puedan:

Restringir los alquileres de corta duración

Actuar sobre viviendas vacías

Limitar determinados usos no residenciales de los inmuebles

En todos los casos se podrá actuar cuando exista una situación de presión sobre el mercado.

Tres años de datos para poder restringir los pisos turísticos

Bruselas establece condiciones concretas para aplicar estas medidas, porque las autoridades locales tendrán que demostrar con datos verificables que una determinada actividad ha provocado un perjuicio importante sobre la disponibilidad o la asequibilidad de la vivienda durante al menos tres años anteriores a la adopción de la restricción.

Además, no bastará con demostrar que una ciudad tiene problemas de vivienda. La administración deberá acreditar que existe una relación entre la actividad que pretende limitar y el deterioro del acceso a la vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. / MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA - Archivo

También tendrá que justificar que no existe otra medida menos restrictiva que permita conseguir el mismo resultado en un plazo razonable. Por tanto, una prohibición total de los pisos turísticos quedaría como una de las opciones más intensas y tendría que superar este análisis de necesidad y proporcionalidad.

España podría actuar contra el alquiler turístico y otros usos de la vivienda

La propuesta puede tener importancia en territorios con una fuerte presión turística, como Canarias. La normativa permite establecer medidas sobre los alquileres de corta duración que no se desarrollen en la vivienda habitual del anfitrión, cuando estos reduzcan de forma significativa la oferta disponible para los ciudadanos que buscan una vivienda para residir.

Además, la propuesta también contempla actuaciones sobre otros usos de los inmuebles distintos de la residencia habitual. Entre ellos aparecen las viviendas vacías de larga duración y determinadas medidas relacionadas con la adquisición y utilización de viviendas para fines diferentes de la residencia principal.

Otra de las condiciones que plantea Bruselas es que estas medidas tengan una duración limitada. La propuesta establece que las restricciones podrán aprobarse durante un máximo de cinco años.

Antes de prolongarlas, la administración tendrá que revisar si siguen cumpliéndose los requisitos que justificaron su aprobación. Si la situación ha cambiado y la medida ya no resulta necesaria o proporcionada, deberá retirarse.

Los datos de Airbnb y otras plataformas serán clave

La nueva propuesta se apoya además en otra norma europea que ya está en aplicación desde el 20 de mayo de 2026. El Reglamento (UE) 2024/1028 establece un sistema común de recogida e intercambio de información sobre los alquileres de corta duración.

Las plataformas deben transmitir determinados datos de actividad a las autoridades locales en las zonas en las que exista un sistema de registro, lo que permitirá conocer con mayor precisión cuántas viviendas se destinan a alquileres de corta duración y cuál es su actividad.

La propuesta de Vivienda Asequible señala que estos datos podrán utilizarse para demostrar el impacto de los alquileres turísticos sobre el mercado residencial.