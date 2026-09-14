Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estudiante canaria asesinada en MéxicoAparatoso incendio en Cazadores, TeldePobreza en CanariasSimpa en CanariasUn joven muere en una fiesta en CanariasGran Canaria envejeceUD Las PalmasTiempo en CanariasMilitares canarios en Ceuta
instagramlinkedin

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, lo hace oficial: todos los trabajadores canarios pueden pedir a su jefe que aparezca esta información en su contrato

Los empleados ya pueden solicitar por escrito más información sobre su salario, jornada y el uso de algoritmos, incluso si llevan años en la empresa

Estos son los nuevos derechos ganados por los trabajadores, según ha anunciado Yolanda Díaz

Estos son los nuevos derechos ganados por los trabajadores, según ha anunciado Yolanda Díaz / José Luis Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Miles de trabajadores que vayan a firmar un contrato de trabajo o tengan dudas sobre las condiciones del que ya tienen podrán solicitar nueva información a su empresa. Así lo anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, en el marco de las nuevas medidas para reforzar la transparencia en las relaciones laborales.

De este modo, se ganan derechos laborales al conocer con mayor detalle las condiciones de su empleo. Esto se debe a que España está obligada a cumplir con una directiva europea que amplía la información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores y permite que quienes ya tienen un contrato puedan pedir que determinados aspectos queden recogidos por escrito.

El salario debe quedar explicado con detalle

Uno de los principales cambios tiene que ver con la forma en la que se informa sobre el sueldo. Ya no basta con una referencia indicando "salario según convenio colectivo" cuando sea necesario concretar las condiciones económicas.

El trabajador debe poder conocer:

  • El salario base
  • Los complementos
  • Las cantidades variables
  • Las reglas utilizadas para calcular incentivos
  • Comisiones
  • Cualquier otro pago vinculado a objetivos

El objetivo es que el empleado pueda saber exactamente cuánto cobra y de dónde sale cada parte de su nómina, evitando que determinadas cantidades queden sujetas a criterios que no hayan sido explicados previamente.

La jornada laboral también tendrá que estar clara

La información sobre el horario de trabajo adquiere igualmente mayor importancia. El trabajador podrá conocer por escrito la duración de su jornada, cómo se distribuye y en qué condiciones puede modificarse.

También deberán quedar claras cuestiones como:

  • Las horas extraordinarias
  • La compensación
  • Las vacaciones
  • El funcionamiento de la distribución irregular de la jornada

Esta última permite que las horas trabajadas puedan variar en determinados momentos del año, siempre dentro de los límites establecidos. De este modo, la empresa no puede limitarse a comunicar de manera indefinida cuándo debe trabajar el empleado sin facilitar información sobre las reglas que regulan su jornada.

Los algoritmos que deciden sobre los trabajadores estarán regulados

Uno de los puntos más novedosos está relacionado con el uso de sistemas automatizados y algoritmos en las empresas. Cuando estas herramientas intervengan en decisiones que afecten a las condiciones laborales, el trabajador tendrá derecho a recibir información sobre su utilización.

Esto es clave cuando un sistema automatizado influye en decisiones relacionadas con el rendimiento, las condiciones de trabajo o incluso la extinción del contrato, el despido o la superación del periodo de prueba.

Noticias relacionadas y más

Además, quienes ya tengan contrato podrán solicitar la información que les falte. Según la nueva regulación, la empresa dispone de un plazo de 30 días para facilitarla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un joven detrás del escenario de las fiestas de Tinajo
  2. La Audiencia Nacional niega al capitán del 'Arconian' volver al buque para recuperar su cartilla
  3. El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida
  4. Cruza dos carriles y acaba contra una parada de guaguas en Canarias
  5. Tres de los diez grandes municipios más ‘pobres’ del país son de Canarias
  6. La isla de Canarias que conquista a Xuso Jones (37 años): un café único en Europa y playas paradisíacas
  7. La surrealista escena de un pasajero al terminar un viaje en Canarias
  8. Canarias entra en prealerta por calor y calima desde este lunes: temperaturas de hasta 37 grados y calidad del aire desfavorable

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, lo hace oficial: todos los trabajadores canarios pueden pedir a su jefe que aparezca esta información en su contrato

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, lo hace oficial: todos los trabajadores canarios pueden pedir a su jefe que aparezca esta información en su contrato

La ULPGC guarda un minuto de silencio por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte

La ULPGC guarda un minuto de silencio por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte

La Guardia Civil lo confirma: cuidado con estos fraudes que buscan dejar las cuentas bancarias de los canarios a cero

La Guardia Civil lo confirma: cuidado con estos fraudes que buscan dejar las cuentas bancarias de los canarios a cero

José Ignacio Torreblanca analiza en la Cámara los riesgos geopolíticos y las oportunidades para Europa

José Ignacio Torreblanca analiza en la Cámara los riesgos geopolíticos y las oportunidades para Europa

Gáldar e HiperDino impulsan la contratación de personas desempleadas residentes en el norte de Gran Canaria

Gáldar e HiperDino impulsan la contratación de personas desempleadas residentes en el norte de Gran Canaria

CCOO denuncia una "caótica gestión" en los nombramientos de docentes interinos en Canarias

CCOO denuncia una "caótica gestión" en los nombramientos de docentes interinos en Canarias

Fotos de última hora del incendio de Cazadores (14/09/2026).

Fotos de última hora del incendio de Cazadores (14/09/2026).

La Aemet avisa de más calor y calima en Canarias para mañana martes: estas son las zonas más afectadas de Gran Canaria

La Aemet avisa de más calor y calima en Canarias para mañana martes: estas son las zonas más afectadas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents