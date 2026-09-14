Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, lo hace oficial: todos los trabajadores canarios pueden pedir a su jefe que aparezca esta información en su contrato

Miles de trabajadores que vayan a firmar un contrato de trabajo o tengan dudas sobre las condiciones del que ya tienen podrán solicitar nueva información a su empresa. Así lo anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, en el marco de las nuevas medidas para reforzar la transparencia en las relaciones laborales.

De este modo, se ganan derechos laborales al conocer con mayor detalle las condiciones de su empleo. Esto se debe a que España está obligada a cumplir con una directiva europea que amplía la información que las empresas deben facilitar a sus trabajadores y permite que quienes ya tienen un contrato puedan pedir que determinados aspectos queden recogidos por escrito.

El salario debe quedar explicado con detalle

Uno de los principales cambios tiene que ver con la forma en la que se informa sobre el sueldo. Ya no basta con una referencia indicando "salario según convenio colectivo" cuando sea necesario concretar las condiciones económicas.

El trabajador debe poder conocer:

El salario base

Los complementos

Las cantidades variables

Las reglas utilizadas para calcular incentivos

Comisiones

Cualquier otro pago vinculado a objetivos

El objetivo es que el empleado pueda saber exactamente cuánto cobra y de dónde sale cada parte de su nómina, evitando que determinadas cantidades queden sujetas a criterios que no hayan sido explicados previamente.

La jornada laboral también tendrá que estar clara

La información sobre el horario de trabajo adquiere igualmente mayor importancia. El trabajador podrá conocer por escrito la duración de su jornada, cómo se distribuye y en qué condiciones puede modificarse.

También deberán quedar claras cuestiones como:

Las horas extraordinarias

La compensación

Las vacaciones

El funcionamiento de la distribución irregular de la jornada

Esta última permite que las horas trabajadas puedan variar en determinados momentos del año, siempre dentro de los límites establecidos. De este modo, la empresa no puede limitarse a comunicar de manera indefinida cuándo debe trabajar el empleado sin facilitar información sobre las reglas que regulan su jornada.

Los algoritmos que deciden sobre los trabajadores estarán regulados

Uno de los puntos más novedosos está relacionado con el uso de sistemas automatizados y algoritmos en las empresas. Cuando estas herramientas intervengan en decisiones que afecten a las condiciones laborales, el trabajador tendrá derecho a recibir información sobre su utilización.

Esto es clave cuando un sistema automatizado influye en decisiones relacionadas con el rendimiento, las condiciones de trabajo o incluso la extinción del contrato, el despido o la superación del periodo de prueba.

Además, quienes ya tengan contrato podrán solicitar la información que les falte. Según la nueva regulación, la empresa dispone de un plazo de 30 días para facilitarla.