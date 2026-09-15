Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa a los trabajadores canarios: "Tu empresa puede obligarte a trabajar un fin de semana aunque tu contrato indique otra jornada"

Miles de trabajadores pueden verse obligados a trabajar los fines de semana aunque en su contrato figure una jornada laboral diferente. Así lo ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente, quien explica en qué situaciones puede producirse este cambio y cuál es el mecanismo que utilizan algunas empresas para modificar los horarios de sus empleados.

La situación cambia cuando una persona ha trabajado de forma habitual de lunes a viernes durante toda su relación laboral. Por eso, aunque un contrato indique un trabajador debe acudir a su puesto de lunes a domingo no significa que la empresa pueda cambiar de un día para otro los horarios que se han mantenido durante años.

Dos trabajadores reparten neveras entre los bares y restaurantes. / José Carlos Guerra

En este caso, la empresa no puede limitarse a señalar la cláusula del contrato para obligarla a acudir un sábado y un domingo y descansar entre semana.

La empresa debe justificar el cambio de jornada

Según Juanma Lorente, cuando existe una modificación de la jornada que altera las condiciones que se han mantenido de forma habitual, la empresa debe acreditar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen la decisión.

Además, el trabajador debe recibir la comunicación por escrito y con al menos 15 días de antelación. Esto se debe a que las condiciones laborales no dependen únicamente de lo que aparece escrito inicialmente en el contrato. La forma en la que se desarrolla la relación laboral también puede tener importancia a la hora de determinar la jornada que viene realizando el empleado.

Por ello, si la empresa decide imponer de repente el trabajo durante todo el fin de semana, el trabajador puede impugnar la modificación si considera que no está justificada.

Además, en determinados casos, si el cambio constituye una modificación sustancial y el trabajador resulta perjudicado, puede optar por extinguir su contrato con derecho a indemnización y prestación por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos legales.