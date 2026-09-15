Daniel Adrián Ruera recibe el galardón de CaixaBank Wealth Management por su labor filantrópica

CaixaBank Wealth Management ha fallado la novena edición de sus Premios de Filantropía, unos galardones que reconocen aquellas iniciativas que destacan por su labor altruista y solidaria, y por contribuir de manera significativa a mejorar la sociedad. Daniel Adrián Ruera ha sido el galardonado en la Dirección Territorial Canarias por su destacada labor social a través de la Fundación Adrián Hoteles, una entidad que impulsa proyectos de apoyo sanitario, terapéutico y social dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a tratamientos médicos y recursos esenciales para mejorar su calidad de vida.

En esta edición, CaixaBank Wealth Management ha reconocido once proyectos, uno por cada Dirección Territorial de la entidad, vinculados a necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales de sus respectivos territorios. Cada iniciativa recibirá una dotación de 5.000 euros destinada a respaldar su actividad y ampliar su impacto.

Con este formato territorializado, los Premios de Filantropía buscan alinearse con la realidad de cada ámbito y comunidad, potenciar la participación en todo el territorio nacional y dar mayor visibilidad a la actividad filantrópica de sus clientes.

La entidad ha recibido cerca de 200 candidaturas en esta IX edición. Tras una primera evaluación, 110 proyectos accedieron a la fase final y el jurado seleccionó once iniciativas ganadoras, una por cada Dirección Territorial.

Entrega del Premio de Filantropía de CaixaBank en Canarias a Daniel Adrián / LP/DLP

En el marco de este reconocimiento, Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, ha puesto en valor la trayectoria de Daniel Adrián Ruera y de la Fundación Adrián Hoteles, marcada por el compromiso con las personas y con nuestra comunidad. “Su ejemplo representa los valores que estos premios buscan reconocer e inspirar”, ha destacado.

Para Juan Llamas, director de CaixaBank Wealth Management, “estos Premios de Filantropía ponen de manifiesto el creciente compromiso y las inquietudes filantrópicas de nuestros clientes, cuyo impacto social contribuye de forma decisiva al progreso de la sociedad. Para CaixaBank Wealth Management es una gran satisfacción poder acompañarlos y asesorarlos a través de nuestro Servicio de Filantropía, único en España, ayudándoles a transformar sus valores y propósitos en iniciativas con impacto real. Esta labor conecta plenamente con la misión de CaixaBank: contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes y al progreso de toda la sociedad”.

La ceremonia nacional de entrega de los premios tendrá lugar en Málaga el próximo 12 de noviembre y reunirá a los galardonados y a sus equipos territoriales.

El Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management

Los Premios de Filantropía se enmarcan en el Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management. La entidad ofrece a aquellos clientes interesados en generar un impacto positivo en la sociedad, a través de la filantropía, un asesoramiento personalizado que se apoya en la definición de cada estrategia a partir de la causa específica que se quiere abordar, de los beneficiarios a los que quiere alcanzar, del impacto que desea lograr y del grado de implicación previsto por el cliente.

Además, la entidad fomenta la creación de un marco de referencia impulsando el conocimiento y la difusión de la filantropía, a través de la organización de encuentros y una línea de estudios especializados.

CaixaBank Wealth Management

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.200 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Global Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

Este año, CaixaBank ha sido elegida por cuarto año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Banca Privada ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en ocho ocasiones en los últimos doce años.

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La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.