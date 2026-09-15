La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: un propietario no puede instalar un buzón para paquetes si no tiene el permiso del resto de vecinos del edificio

Los buzones tradicionales cada vez se usan menos porque recibimos poco correo postal. Con el auge de las compras por internet, en su lugar, son más habituales los buzones inteligentes o de paquetería, diseñados para que los repartidores puedan dejar los pedidos cuando el destinatario no se encuentra en casa. Muchos propietarios quieren instalar estos sistemas en sus viviendas, pero la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece unos límites sobre dónde y cómo pueden colocarse.

A diferencia de los convencionales, estos nuevos dispositivos son más grandes y cuentan con compartimentos amplios preparados para recibir paquetes de distintos tamaños. Algunos vecinos optan por colocarlos junto a los buzones comunitarios situados en la entrada del edificio, mientras que otros prefieren instalarlos en la puerta de su propia vivienda.

Así son los nuevos buzones destinados a la paquetería / Amazon

Aquí es donde está el conflicto, ya que cada vez más propietarios colocan estos buzones para facilitar la entrega de pedidos cuando no están en casa, pero la normativa fija restricciones para evitar que se ocupen zonas comunes o se alteren elementos del edificio sin autorización.

El portal y los descansillos son zonas de todos

La Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario actuar libremente dentro de los límites de su vivienda, pero no ocupar o modificar elementos comunes sin autorización. Por eso, colocar una taquilla de paquetería en el portal, el descansillo o junto a los buzones tradicionales no es una decisión que pueda tomar unilateralmente un vecino. Aunque un descansillo dé acceso únicamente a una vivienda, sigue siendo una parte común del edificio. Lo mismo ocurre con el portal y otras zonas de paso. El propietario tiene derecho a utilizarlas, pero no puede convertir una parte de ellas en un espacio reservado para su uso particular.

Los repartidores aprovechan estos buzones para dejar los paquetes cuando los destinatarios no están / Freepik

El artículo 7.1 de la LPH establece límites a las actuaciones individuales y obliga a comunicar previamente las obras que puedan realizarse dentro de la vivienda. Cuando la actuación afecta a elementos comunes, el propietario ya no puede decidir por sí solo. Esto también se aplica aunque el buzón no necesite taladros ni una instalación complicada. El problema no está únicamente en hacer obras, sino en colocar de forma permanente un objeto privado en un espacio que pertenece a todos los vecinos.

Si todos los vecinos quieren, sí puede instalarse

La situación cambia cuando el buzón se plantea como un servicio para toda la comunidad. En ese caso, la propuesta debe llevarse a una Junta de Propietarios y someterse a la mayoría que corresponda según cómo se configure el servicio.

El artículo 17.3 de la LPH establece que determinados servicios comunes de interés general necesitan el respaldo de tres quintas partes de propietarios y cuotas. El acuerdo también debe concretar quién paga la instalación y el mantenimiento. Si el sistema se coloca en una zona de paso, además, debe respetar las condiciones de seguridad del edificio. Una comunidad tampoco puede aprobar una instalación que obstaculice una vía de evacuación o dificulte el acceso a otros servicios comunes.

Además, que una empresa ofrezca instalar el buzón sin cobrar a la comunidad no elimina automáticamente la necesidad de contar con autorización. Aunque no exista una derrama, sigue ocupándose un espacio común y habrá que comprobar las condiciones de la instalación. Por eso, un vecino que quiera facilitar la recepción de sus paquetes no debería instalar una taquilla junto a su puerta o en el portal por iniciativa propia. Lo correcto es presentar la propuesta al presidente o al administrador y llevarla a la Junta.

Si un propietario la coloca sin permiso y la comunidad considera que está ocupando indebidamente una zona común, puede exigir su retirada.