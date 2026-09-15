Pedro Sánchez lo anuncia: el Gobierno pagará 100 euros de las gafas y lentillas de tus hijos si cumples los requisitos del Plan VEO

Cada vez son más los niños que necesitan gafas a edades tempranas debido al aumento del tiempo que pasan frente a pantallas y al impacto que esto puede tener sobre su salud visual. Ante esta situación, el Gobierno de España ha puesto en marcha el Plan VEO, un programa de ayudas destinado a facilitar el acceso a estos productos y reducir el coste para las familias. La medida fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.

El Plan VEO permite recibir hasta 100 euros al año por menor para adquirir gafas o lentillas, siempre que se cumplan las condiciones del programa. El Ejecutivo anunció ayer una ampliación de 23 millones de euros que amplían la inversión inicial alcanzando los 73 millones. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, casi 500.000 menores ya se han beneficiado de esta ayuda. La medida seguirá disponible para las compras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Hasta 100 euros para las gafas o las lentillas para los menores de 16 años

El funcionamiento es sencillo. Cuando el precio del producto es de 100 euros o menos, la ayuda puede cubrir todo el importe. Si cuesta más, el Estado aporta esos 100 euros y la familia paga únicamente la cantidad que falte. La ayuda puede utilizarse para gafas graduadas o para lentes de contacto. En este último caso, también puede incluir las unidades y el líquido de mantenimiento necesarios durante un año.

Pueden solicitarla los padres con niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años, incluidos quienes tengan cobertura sanitaria a través de mutualidades como MUFACE, MUGEJU e ISFAS, siempre que exista un problema de refracción diagnosticado. El Gobierno justifica el programa por el impacto que tienen los problemas de visión durante la infancia. Según Sanidad, uno de cada diez menores tiene dificultades visuales que no se corrigen por motivos económicos, mientras que muchas familias alargan durante años el uso de unas gafas que ya necesitan ser sustituidas.

La ayuda se pide directamente en la óptica

Uno de los puntos que deben conocer las familias es que no tienen que presentar una solicitud online en ninguna página web. El trámite se realiza presencialmente en una óptica que participe en el Plan VEO. Será necesario presentar la prescripción del problema de vista, acreditar el derecho a la asistencia sanitaria y aportar los documentos de identificación correspondientes.

Cada vez más niños necesitan gafas / Freepik

Además, en determinados casos, la propia óptica puede realizar la valoración necesaria y tramitar directamente la ayuda. Una vez aprobado el expediente, será el establecimiento el que informe a la familia de cuándo puede recoger las gafas o las lentillas.

La medida tiene ya una red de casi 8.000 ópticas adheridas y más de 13.600 profesionales participantes en toda España. La mayoría de las ayudas se están destinando a gafas con lentes graduadas, mientras que una parte menor corresponde a lentillas.

Con la ampliación anunciada por el Gobierno, las familias que todavía necesiten renovar las gafas de sus hijos tienen hasta final de año para acogerse al Plan VEO.